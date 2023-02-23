Прогноз погоды на 24 февраля: синоптики пообещали украинцам настоящую весну (карта)

По прогнозам синоптиков, погода с 24 по 26 февраля на всей территории Украины будет теплой и солнечной. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя.

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Погода в Украине с 24 по 26 февраля ожидается аномально теплой для этого периода. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Практически во всех областях 24 февраля будет облачно с прояснениями. Сутки пройдут без значительных осадков и лишь западных областях страны возможен небольшой дождь.

В западных регионах столбик термометра покажет -2…+2 ночью, а днем поднимется к показателям +7…+10.

В северных областях 24 февраля ночью ожидается -13…-4. Однако уже днем ртутный столбик покажет +3…+7. На протяжении суток возможен небольшой дождь.

На востоке страны в ночь на 24 февраля термометр покажет -13… -10. Днем ожидается -1…+5.

В южных областях ночью температура воздуха будет на уровне -6… -1. Днем термометр покажет +4…+7.

Погода в Украине 25 числа: что будет с температурой

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, морозная погода в Украине днем смениться резким потеплением.

Средняя температура днем составит +9…+11. И только на востоке страны будет холоднее. Там ожидается от -4 до -1.

Что касается ночной температуры, то на северо-востоке она поднимется до +3.

Дневная температура по всей стране ожидается в границах +9…+11.

Погода в Украине 26 февраля: к чему готовиться украинцам

Погода в Украине в воскресенье будет теплой, с незначительными осадками на юго-востоке и с умеренными дождями на западе страны.

Теплее всего будет на юге страны. Здесь днем температура поднимется до +11… +16, а ночью столбики термометров покажут от 9 до 16 тепла.

На западе страны днем будет от +5 до +7, а ночью – от -3 до +2. В то же время на востоке ночная температура будет на уровне +2… +7, а дневная будет составлять от +8 до +15. В центре Украины также будет тепло: днем – до +8 градусов, ночью – до +2 градусов.

Погода в Украине 24 — 26 числа: что будет в Киеве

Погода 24 числа в Киеве, согласно прогнозу синоптиков, будет следующей: днем воздух прогреется до +5, а ночью столбик термометра опустится до -6. Ожидается небольшой дождь.

В эту субботу в Киеве ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом дневная температура повысится до +9… +11, а ночная до + 3 градусов.

В воскресенье в Киеве синоптики прогнозируют +4…+6 градусов днем и +4…+2 градуса ночью. На территории столицы — без существенных осадков.

Напомним, 19 февраля в Украине выпало два метра снега. Сотрудники ГСЧС попросили украинцев воздержаться от поездок в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области из-за повышенного уровня опасности в этих регионах.

Фокус также писал, что 22 февраля спасатели показали заснеженные Карпаты после пятидневного шторма. В то же время, главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области предупредило, что в горах сохраняется серьезная снеголавинная опасность 3 уровня.