Прогноз погоди на 24 лютого: синоптики пообіцяли українцям справжню весну (мапа)

За прогнозами синоптиків, погода з 24 по 26 лютого на всій території України буде теплою та сонячною. Прогнозуються невеликі опади у вигляді дощу.

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Погода в Україні з 24 по 26 лютого очікується аномально теплою для цього періоду. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Практично у всіх областях 24 лютого буде хмарно із проясненнями. Доба пройде без значних опадів і лише в західних областях країни можливий невеликий дощ.

У західних регіонах стовпчик термометра покаже -2...+2 вночі, а вдень підніметься до показників +7...+10.

У північних областях 24 лютого вночі очікується -13...-4. Проте вже вдень ртутний стовпчик покаже +3…+7. Протягом доби можливий невеликий дощ.

На сході країни в ніч проти 24 лютого термометр покаже -13… -10. Вдень очікується -1…+5.

У південних областях уночі температура повітря буде на рівні -6…-1. Вдень термометр покаже +4…+7.

Погода в Україні 25 числа: що буде з температурою

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, морозна погода в Україні вдень зміниться на різке потепління.

Середня температура вдень становитиме +9…+11. І лише на сході країни буде холодніше. Там очікується від -4 до -1.

Щодо нічної температури, то на північному сході вона підніметься до +3.

Денна температура по всій країні очікується у межах +9…+11.

Погода в Україні 26 лютого: до чого готуватись українцям

Погода в Україні в неділю буде теплою, з незначними опадами на південному сході та з помірними дощами на заході країни.

Найтепліше буде на півдні країни. Тут удень температура підніметься до +11…+16, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 16 тепла.

На заході країни вдень буде від +5 до +7, а вночі від -3 до +2. У той же час на сході нічна температура буде на рівні +2…+7, а денна складатиме від +8 до +15. У центрі України також буде тепло: вдень – до +8, вночі – до +2 градусів.

Погода в Україні 24 — 26 числа: що буде в Києві

Погода 24 числа у Києві, згідно з прогнозом синоптиків, буде такою: вдень повітря прогріється до +5, а вночі стовпчик термометра опуститься до -6. Очікується невеликий дощ.

Цієї суботи в Києві очікуються опади у вигляді мокрого снігу. При цьому денна температура підніметься до +9…+11, а нічна до +3 градусів.

У неділю в Києві синоптики прогнозують +4…+6 градусів вдень та +4…+2 градуси вночі. На території столиці без істотних опадів.

Нагадаємо, 19 лютого в Україні випало два метри снігу. Співробітники ДСНС попросили українців утриматися від поїздок до Закарпатської та Івано-Франківської областей через підвищений рівень небезпеки в цих регіонах.

Фокус також писав, що 22 лютого рятувальники показали засніжені Карпати після п'ятиденного шторму. У той самий час головне управління ДСНС в Івано-Франківській області попередило, що в горах зберігається серйозна сніголавинна небезпека 3 рівня.