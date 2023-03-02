В Украине зафиксировали уже более 40 встреч "ПВК Редан", — Нацполиция (видео)

По данным правоохранителей, участники экстремального молодежного движения собирались более чем в 17 регионах. Для предотвращения массовых потасовок привлекли более 2 тысяч полицейских.

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Менее чем за неделю участники "ПВК Редан" собирались более 40 раз в более чем 17 регионах. Полиция не допустила столкновений, однако просит украинцев быть более внимательными к своим детям. Об этом стало известно с брифинга заместителя начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослава Шанька в Медиацентре Украина — Укринформ.

"За эту неполную неделю Национальной полицией было зафиксировано более 40 таких встреч молодежи. Впрочем, полиция оперативно отреагировала на эти все события и не допустила никаких столкновений среди молодежи. На такие меры было привлечено более 2,5 тысяч полицейских", — рассказал Шанько.

Правоохранители заблокировали около полусотни каналов и групп "ПВК Редан" и установили уже 45 администраторов таких страниц.

[ + – ] Сотрудник Нацполиции о молодежном движении "ПВК Редан"

"ПВК Редан" — это молодежное движение, участники которого провоцируют конфликты и массовые драки. В Нацполиции уверены, что после первого инцидента в России враг решил использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине. Шанько заявил, что это движение — продуманная модель массовых беспорядков со стороны российских пропагандистов, а администраторы соответствующих каналов в соцсетях специально работают на объединение молодежи и распространение радикальных настроений. Однако благодаря оперативной реакции полиции в Украине не произошло ни одной драки.

По словам сотрудника Нацполиции, большинство подростков объясняют участие в движении просто: было интересно, что произойдет. Администраторы объясняют создание каналов "ПВК Редан" желанием заработать на популярной теме.

"Я бы сказал, там мизерное количество поклонников именно такой субкультуры. Это больше любопытство молодежи", — пояснил Шанько.

В общем, полиция не выступает против субкультур и не задерживала бы несовершеннолетних за встречи в городах, если бы участники движения не провоцировали массовые конфликты. Полицейский отметил, что участие в субкультурах не запрещено, однако "ПВК Редан" — опасная и искусственная субкультура.

"Среди молодежи всегда были и есть субкультуры. Законодательством конкретно не запрещено участие или неучастие в них. Самое главное — чтобы их действия не приводили к нарушениям закона. Конечно, они есть, но противоправные действия или такой резонанс не принимали. Поэтому это и свидетельствует о том, что именно эта субкультура искусственно развита", — подчеркнул Шанько.

Напомним, символ "ПВК Редан" — паук. Участники, одетые в черное, собираются в общественных местах. Правоохранители считают распространение радикальной субкультуры из страны-агрессорки российской информационно-психологической операцией.

28 февраля Нацполиция сообщила о задержании 16-летнего администратора телеграмм-канала "ПВК Редан". Парень объяснил создание страницы желанием заработать на рекламных постах. На канал подписалось около 2,5 тысячи человек, однако правоохранители его заблокировали.

К частным военным компаниям движение не имеет отношения, субкультура возникла на фоне японского аниме, где действовала одноименная преступная организация.