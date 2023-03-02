В Україні зафіксували вже понад 40 зустрічей "ПВК Редан", — Нацполіція (відео)

За даними правоохоронців, учасники екстремального молодіжного руху збирались у понад 17 регіонах. Для запобігання масовим бійкам залучили більш як 2 тисячі поліціянтів.

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Менш ніж за тиждень учасники "ПВК Редан" збирались понад 40 разів у більш ніж 17 регіонах. Поліція не допустила сутичок, однак просить українців бути уважнішими до своїх дітей. Про це стало відомо з брифінгу заступника начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослава Шанька у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"За цей неповний тиждень Національною поліцією було зафіксовано понад 40 таких зустрічей молоді. Утім поліція оперативно відреагувала на ці всі події та не допустила жодних сутичок серед молоді. На такі заходи було залучено понад 2,5 тисячі поліцейських", — розповів Шанько.

Правоохоронці заблокували майже півсотні каналів та груп "ПВК Редан" і встановили вже 45 адміністраторів таких сторінок.

[ + – ] Співробітник Нацполіції про молодіжний рух "ПВК Редан"

"ПВК Редан" — це молодіжний рух, учасники якого провокують конфлікти та масові бійки. У Нацполіції впевнені, що після першого такого інциденту у Росії ворог вирішив використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні. Шанько заявив, що цей рух — продумана модель масових заворушень з боку російських пропагандистів, а адміністратори відповідних каналів у соцмережах спеціально працюють на згуртування молоді та поширення радикальних настроїв. Однак завдяки оперативній реакції поліції, в Україні не відбулося жодної бійки.

За словами співробітника Нацполіції, більшість підлітків пояснюють участь у русі просто: було цікаво, що відбудеться. Адміністратори пояснюють створення каналів "ПВК Редан" бажанням заробити на популярній темі.

"Я б сказав, там мізерна кількість прихильників саме такої субкультури. Це більше цікавість молоді", — пояснив Шанько.

Загалом поліція не виступає проти субкультур та не затримувала б неповнолітніх за зустрічі у містах, якби учасники руху не провокували масові конфлікти. Поліціянт зауважив, що участь у субкультурах не заборонена, однак "ПВК Редан" — небезпечна та штучна субкультура.

"Серед молоді завжди були і є субкультури. Законодавством конкретно не заборонена участь чи неучасть у них. Найголовніше — аби їхні дії не призводили до порушень закону. Звичайно, вони є, але протиправних дій або такого резонансу не набували. Тому це і свідчить про те, що саме ця субкультура є штучно розвинутою", — підкреслив Шанько.

Нагадаємо, символ "ПВК Редан" — павук. Учасники, одягнені у чорне, збираються у громадських місцях. Правоохоронці вважають поширення радикальної субкультури з країни-агресорки російською інформаційно-психологічною операцією.

28 лютого Нацполіція повідомила про затримання 16-річного адміністратора телеграм-каналу "ПВК Редан". Хлопець пояснив створення сторінки бажанням заробити на рекламних постах. На канал підписалося близько 2,5 тисяч осіб, однак правоохоронці його заблокували.

До приватних військових компаній рух не має відношення, субкультура виникла на тлі японського аніме, де діяла однойменна злочинна організація.