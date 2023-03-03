Трагедания в Броварах: во Франции закончили расшифроку "черных ящиков" упавшего вертолета

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, установление причины крушение самолета с топ-руководством МВД на борту продолжается. Его итоги будут обнародованы в ближайшее время.

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Во Франции закончили расшифровку "черных ящиков" из вертолета, крушение которого произошло в Броварах на борту с руководством Министерства внутренних дел. Его материалы уже передали для следствия. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

По его словам, расследование трагедии продолжается и его результат нужно подождать.

"Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов", — сказал он.

Глава правительства отметил, что на данный момент нет публичной информации относительно причин крушения вертолета. Однако, по его мнению, они будут обнародованы в ближайшее время.

Шмыгаль добавил, что все "черные ящики" были сохранены в качественном состоянии, а следователи обрабатывают детали.

"Действительно уже большая работа проделана, то есть очень такие ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественные. То есть следствие дальше прорабатывает уже детали и думаю, что в ближайшее время получим результат", — подытожил премьер.

Трагедия в Броварах: что известно?

Утром 18 января вертолет ГСЧС с топ-руководством МВД на борту разбился в Броварах. В результате чего погибли 18 человек, среди них — министр внутренних дел Денис Монастырский, первый замминистра МВД Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Они должны были лететь на фронт к бойцам ВСУ.

По словам нового главы МВД Юрия Клименко, крушение вертолета в жилом квартале является результатом войны. По его словам, руководители всех уровней часто рискуют, посещая линию фронта для ознакомления с обстановкой.

6 февраля Клименко рассказал, что расследование причины трагедии может быть завершено в течение двух месяцев. Он также добавил, что после этого была пересмотрена система безопасности МВД. Руководители пока не могут передвигаться на вертолетах, им разрешается ездить только автотранспортом.