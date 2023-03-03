Трагедія у Броварах: у Франції закінчили розшифровування "чорних ящиків" вертольота, що впав

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, встановлення причини катастрофи літака з топкерівництвом МВС на борту триває. Його підсумки буде оприлюднено найближчим часом.

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У Франції закінчили розшифровування "чорних ящиків" із вертольота, аварія якого сталася в Броварах на борту з керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Його матеріали вже передали для слідства. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.

За його словами, розслідування трагедії продовжується і його результат треба почекати.

"Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідного розшифровування. Дані отримані, вони є в слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на низку питань", — сказав він.

Глава уряду зазначив, що наразі немає публічної інформації щодо причин аварії вертольота. Однак, на його думку, їх буде оприлюднено найближчим часом.

Шмигаль додав, що всі "чорні ящики" були збережені у якісному стані, а слідчі обробляють деталі.

"Справді, вже велика робота зроблена, тобто дуже такі чіткі результати технічного стану вертольота, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат", — підсумував прем'єр.

Трагедія у Броварах: що відомо?

Вранці 18 січня вертоліт ДСНС із топкерівництвом МВС на борту розбився у Броварах. Внаслідок чого загинуло 18 осіб, серед них — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра МВС Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Вони мали летіти на фронт до бійців ЗСУ.

За словами нового глави МВС Юрія Клименка, аварія вертольота в житловому кварталі є результатом війни. За його словами, керівники всіх рівнів часто ризикують, відвідуючи лінію фронту для ознайомлення із ситуацією.

6 лютого Клименко розповів, що розслідування причини трагедії може бути завершено протягом двох місяців. Він також додав, що після цього було переглянуто систему безпеки МВС. Керівники поки що не можуть пересуватися вертольотами, їм дозволяється їздити тільки автотранспортом.