В Украине объявили штормовое предупреждение: где опасно выходить на улицу (карта)

Сильный ветер в 20 регионах может привести к проблемам с электроснабжением и усложнит движение транспорта.

Related video

Днем 4 марта погода в большинстве регионов Украины прогнозируют осложнение погодных условий. Укргидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение на официальном сайте.

Синоптики объявили первый ("желтый") уровень опасности в Киеве, Киевской, Волинской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Спокойная погода ожидается только в южных и юго-восточных регионах Украины.

[ + – ] Области Украины, где объявлен "желтый" уровень опасности Фото: укргидрометцентр

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в указанных областях ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, общее направление — западное. Он может вызвать проблемы в работе энергетики, коммунального хозяйства и транспорта. В целом 4 марта по Украине пройдет без осадков, лишь на севере страны может пройти легкий дождь или мокрый снег. Температура воздуха днем будет в пределах 1-7 градусов тепла, на юге — от 6 до 11 градусов тепла.

4 марта православная церковь чтит память святых апостолов от 70 Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Кроме того, в мире отмечают Всемирный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и Всемирный день борьбы с ожирением. Фокус писал, что нельзя делать в этот день.

1 марта командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега рассказал, как метеорологи помогают военным готовить наступления. В частности, во время контрнаступления в Харьковской области прогнозы позволили своевременно построить переправы через реки.

27 февраля в Минэнерго рассказали, как весна влияет на энергоснабжение в Украине. По словам министра Германа Галущенко, благодаря теплой погоде энергоснабжение улучшилось, стабилизационные отключения отменили, а в некоторых регионах вернули уличное освещение. Свет в домах будет и впредь, если Россия не нанесет новые ракетные удары по инфраструктуре.