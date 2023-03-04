В Україні оголосили штормове попередження: де небезпечно виходити на вулицю (мапа)

Сильний вітер у 20 регіонах може призвести до проблем з електропостачанням та ускладнить рух транспорту.

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Вдень 4 березня погода у більшості регіонів України прогнозує ускладнення погодних умов. Укргідрометцентр опублікував штормове попередження на офіційному сайті.

Синоптики оголосили перший ("жовтий") рівень небезпеки у Києві, Київській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. Спокійна погода очікується лише у південних та південно-східних регіонах України.

[ + – ] Області України, де оголошено "жовтий" рівень небезпеки Фото: укргідрометцентр

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у зазначених областях очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с, загальний напрямок західний. Він може викликати проблеми у роботі енергетики, комунального господарства та транспорту. Загалом 4 березня Україною мине без опадів, лише на півночі країни може пройти легкий дощ чи мокрий сніг. Температура повітря вдень буде в межах 1-7 градусів тепла, на півдні – від 6 до 11 градусів тепла.

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