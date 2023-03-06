В "Дії" теперь можно получить электронное судебное решение, — Федоров

Министр цифровой трансформации рассказал, что в документе полностью отображается результат судебного дела. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог. Это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины.

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Отныне в приложении "Дія" можно получить электронные судебные решения без обязательного визита в суд и очередей. Для этого необходимо обновить приложение до последней версии. Об этом сообщил сегодня, 6 марта, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В нем (электронном документе — ред.) отображается результат судебного дела. Используется во многих жизненных ситуациях. Например, документ можно предоставить органам ЗАГС для подтверждения развода с партнером. Предъявить нотариусу, чтобы открыть наследство. Или показать органам МВД, чтобы забрать права, которые у вас до этого изъяли. Несколько кликов в приложении — и судебное решение у вас. Только не забудьте обновить "Дію" до последней версии", — добавил министр.

Он напомнил, что электронные судебные решения — это часть глобальной цифровизации судебной системы Украины, а ранее команда Минцифры уже запустила в "Дії" оповещение о судебных делах.

29 января стало известно, что в государственном приложении "Дія" не будут присылать повестки военнообязанным. В то же время команда проекта планирует "рано или поздно" внедрить электронный военный билет.

27 февраля Минцифры заявило, что на портале "Дія" теперь можно подать заявление о браке.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября на портале "Дія" заработала новая услуга по усыновлению ребенка в электронном виде. Вся процедура занимает не больше 30 минут. Раньше людям приходилось неделями решать вопросы оформления необходимых документов.