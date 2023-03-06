У "Дії" тепер можна отримати електронне судове рішення, — Федоров

Міністр цифрової трансформації розповів, що у документі повністю відображається результат судової справи. Він має таку ж юридичну чинність, як і паперовий аналог. Це є частиною глобальної цифровізації судової системи України.

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Відтепер у додатку "Дія" можна отримати електронні судові рішення без обов'язкового візиту до суду та черг. Для цього необхідно оновити програму до останньої версії. Про це повідомив сьогодні, 6 березня, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У ньому (електронному документі — ред.) відображається результат судової справи. Використовується в багатьох життєвих ситуаціях. Наприклад, документ можна надати органам РАГС для підтвердження розлучення з партнером. Подати нотаріусу, щоб відкрити спадщину. Або показати органам МВС, щоб забрати права, які у вас до цього вилучили. Декілька кліків у додатку — і судове рішення у вас. Тільки не забудьте оновити "Дію" до останньої версії", — додав міністр.

Він нагадав, що електронні судові рішення є частиною глобальної цифровізації судової системи України, а раніше команда Мінцифри вже запустила в "Дії" сповіщення про судові справи.

29 січня стало відомо, що в державному додатку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов'язаним. Водночас команда проєкту планує "рано чи пізно" впровадити електронний військовий квиток.

27 лютого Мінцифри заявило, що на порталі Дія тепер можна подати заяву про шлюб.

Раніше повідомлялося, що з 3 вересня на порталі Дія запрацювала нова послуга з усиновлення дитини в електронному вигляді. Вся процедура займає не більше ніж 30 хвилин. Раніше людям доводилося тижнем вирішувати питання оформлення необхідних документів.