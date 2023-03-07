В "Дії" разрешат добавить COVID-сертификаты, которые сделаны не в Украине: как это сделать

В Министерстве цифровой трансформации также отметили, что для того, чтобы сгенерировать документ вам понадобится только паспорт и иностранный сертификат COVID. Все остальное сделает за вас семейный врач.

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В "Дії" в скором времени появятся COVID-сертификаты вакцинированных в других странах, что значительно облегчит жизнь гражданам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приложении "Дія" теперь будут отображаться документы о вакцинации от COVID-19 у тех граждан, которые были вынуждены это сделать вне Украины из-за полномасштабной войны в Украине. В частности речь идет о беженцах.

Для того, чтобы сгенерировать сертификат нужно будет обратиться к семейному врачу и с собой нужно взять исключительно паспорт и иностранный сертификат COVID.

Врач в свою очередь обязан проверить подлинность иностранного сертификата при помощи специального считывателя, после чего данные о вашей вакцинации будут внесены в электронную систему здравоохранения.

"Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие люди до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем — важно", — написал Михаил Федоров.

Вакцинация от коронавируса в Украине.

Всего за пять этапов вакцинации в стране вакцину получило более 16 миллионов человек. По состоянию на 26 февраля этого года дополнительную дозу сделали всего 37 271 людей, а бустерную получило 3 362 095 граждан.

Напомним, 2 марта в Минздраве отметили, что зимняя волна коронавируса в Украине закончится через несколько недель. В Центре общественного здоровья также отмечали, что новый штамм болезни был обнаружен уже в шести областях, однако в МОЗ убеждены, что опасаться нечего.

26 февраля в США назвали вероятные причины появления Covid-19. В американских разведывательных ведомствах, как говорится в материале издания The WSJ, пришли к выводу, что источником коронавируса скорее всего была китайская лаборатория.