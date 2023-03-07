У "Дії" дозволять додати COVID-сертифікати, зроблені не в Україні: як це зробити

У Міністерстві цифрової трансформації також зазначили, що для того, щоб згенерувати документ, вам знадобиться тільки паспорт та іноземний сертифікат COVID. Решту зробить за вас сімейний лікар.

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У "Дії" незабаром з'являться COVID-сертифікати вакцинованих в інших країнах, що значно полегшить життя громадян. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У додатку "Дія" тепер відображатимуться документи про вакцинацію від COVID-19 у тих громадян, які були змушені це зробити поза Україною через повномасштабну війну в Україні. Зокрема йдеться про біженців.

Для того, щоб згенерувати сертифікат, потрібно буде звернутися до сімейного лікаря і з собою потрібно взяти виключно паспорт та іноземний сертифікат COVID.

Лікар, зі свого боку, зобов'язаний перевірити справжність іноземного сертифіката за допомогою спеціального зчитувача, після чого дані про вашу вакцинацію будуть внесені до електронної системи охорони здоров'я.

"Через повномасштабне вторгнення мільйони громадян знаходяться в інших країнах. Але пандемія до кінця не відступила. На жаль, багато людей досі хворіють. Тому вакцинуватися і стежити за здоров'ям — важливо", — написав Михайло Федоров.

Вакцинація від коронавірусу в Україні.

Усього за п'ять етапів вакцинації в країні вакцину отримало понад 16 мільйонів осіб. Станом на 26 лютого цього року додаткову дозу зробили лише 37 271 людина, а бустерну отримало 3 362 095 громадян.

Нагадаємо, 2 березня в МОЗ зазначили, що зимова хвиля коронавірусу в Україні закінчиться за декілька тижнів. У Центрі громадського здоров'я також зазначали, що новий штам хвороби було виявлено вже у шести областях, однак у МОЗ переконані, що боятсь нічого.

26 лютого в США назвали ймовірні причини появи Covid-19. В американських розвідувальних відомствах, як йдеться у матеріалі видання The WSJ, дійшли висновку, що джерелом коронавірусу, найімовірніше, була китайська лабораторія.