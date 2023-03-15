Волнующий момент: солдат ВСУ сделал предложение на вокзале в Краматорске (видео)

На железнодорожном вокзале в прифронтовом городе украинский защитник трогательно признался возлюбленной в своих чувствах и услышал желанное "Да".

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Военнослужащий ВСУ по имени Владимир сделал романтическое предложение своей возлюбленной прямо на пассажирской платформе вокзала в Краматорске. Об этом передают корреспонденты "Телеграфа", которые стали свидетелями торжественного момента зарождения новой ячейки общества.

"Хотя война жестока и беспощадна, сопровождается она и множеством трогательных историй, ведь все меняется, когда каждый день есть возможность погибнуть. Один из таких волнующих моментов произошел на вокзале в прифронтовом Краматорске — военный сделал предложение своей девушке, и она согласилась", — пишет свидетель трогательной истории журналист и фотограф Ян Доброносов.

Сообщается, что возлюбленная военного по имени Виктория приехала на вокзал в Краматорске, чтобы встретиться с Владимиром, однако помимо радости встречи ее ожидал еще один сюрприз. Молодой человек с большим букетом цветов традиционно встал на одно колено и предложил любимой изящное обручальное кольцо.

Несмотря на то, что девушка и не подозревала такого поворота, без долгих раздумий она с искренней улыбкой ответила ему "Да", после чего влюбленная пара закрепила будущее соглашение нежным поцелуем.

Трогательное признание в любви

Другие солдаты ВСУ, ставшие случайными свидетелями события, порадовались за будущих супругов и поддержали молодую семью улыбками и аплодисментами.

Напомним, что Краматорск находится всего в около 50 километрах от линии фронта, из-за чего регулярно подвергается обстрелам со стороны российской армии.

Ранее Фокус писал о романтическом предложении, которое боец ВСУ сделал своей возлюбленной телеведущей ТРК "Первый Западный" в прямом эфире.

Также напомним, что в апреле 2022 герой 6-го сезона шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария сделал предложение возлюбленной девушке, которая младше его на 17 лет.