Хвилюючий момент: солдат ЗСУ зробив пропозицію на вокзалі у Краматорську (відео)

На залізничному вокзалі у прифронтовому місті український захисник зворушливо зізнався коханій у своїх почуттях та почув бажане "Так".

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Військовослужбовець ЗСУ на ім'я Володимир зробив романтичну пропозицію своїй коханій прямо на пасажирській платформі вокзалу в Краматорську. Про це передають кореспонденти "Телеграфа", які стали свідками урочистого моменту зародження нового осередку суспільства.

"Хоча війна жорстока і нещадна, супроводжується вона і безліччю зворушливих історій, адже все змінюється, коли щодня є можливість загинути. Один із таких хвилюючих моментів стався на вокзалі в прифронтовому Краматорську — військовий освідчився своїй дівчині, і вона погодилася", — пише свідок зворушливої історії журналіст і фотограф Ян Доброносов.

Повідомляється, що кохана військового на ім'я Вікторія приїхала на вокзал у Краматорськ, щоб зустрітися з Володимиром, проте крім радості зустрічі на неї чекав ще один сюрприз. Молода людина з великим букетом квітів традиційно встала на одне коліно і запропонувала коханій витончену обручку.

Незважаючи на те, що дівчина і не підозрювала такого повороту, без довгих роздумів вона зі щирою усмішкою відповіла йому "Так", після чого закохана пара закріпила майбутню угоду ніжним поцілунком.

Зворушливе освідчення в коханні

Інші солдати ЗСУ, які стали випадковими свідками події, пораділи за майбутнє подружжя та підтримали молоду сім'ю посмішками та оплесками.

Нагадаємо, що Краматорськ знаходиться всього за близько 50 кілометрів від лінії фронту, через що регулярно піддається обстрілам з боку російської армії.

Раніше Фокус писав про романтичну пропозицію, яку боєць ЗСУ зробив своїй коханій телеведучій ТРК "Перший Західний" у прямому ефірі.

Також нагадаємо, що у квітні 2022 року герой 6-го сезону шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія зробив пропозицію коханій дівчині, яка молодша за нього на 17 років.