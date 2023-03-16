Нанес убытков на $30 млн: экс-министру инфраструктуры назначили залог в 10 млн грн

Прокурор запросил залог в 20 миллионов гривен, но судьи "сократили" его почти вдвое. Пивоварского подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государство недополучило 30 млн долларов убытков.

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Высший антикоррупционный суд Украины избрал для бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского меру пресечения в виде залога в почти 10 миллионов гривен. Об этом стало известно в ходе заседания суда.

Прокурор ходатайствовал об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде залога в 20 млн грн, однако судьи определили залог в сумме 9,99 млн грн.

Согласно постановлению суда, на Пивоварского возложили следующие обязательства:

должен прибывать по первому требованию детектива, судьи и прокурора;

обязан информировать правоохранителей о смене места жительства и работы;

запрещено общаться с фигурантами уголовного производства.

Подозреваемый должен не позднее 5 дней внести деньги на счет ВАКС.

В чем подозревают Андрея Пивоварского

22 февраля 2023 года НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более $30 млн убытков, бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю Владимиру Шульмейстеру. Действия экс-чиновников квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

По версии следствия, в 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Пивденный". Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта является государственной собственностью и находится в пользовании Администрации морских портов Украины (АМПУ) и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию предназначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями. В результате государству был нанесен более $30 млн убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Напомним, 16 марта Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука по делу о недекларировании элитного жилья.

Ранее, 1 марта,ВАКС определил экс-главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву 230 миллионов гривен залога с обязательствами.