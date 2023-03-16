Завдав збитків на $30 млн: ексміністру інфраструктури призначили заставу 10 млн грн

Прокурор запросив заставу у 20 мільйонів гривень, але судді "скоротили" її майже вдвічі. Пивоварського підозрюють у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого держава недоотримала 30 млн. доларів збитків.

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Вищий антикорупційний суд України обрав для колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави майже 10 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання суду.

Прокурор клопотав про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у 20 млн грн, проте судді визначили заставу в сумі 9,99 млн грн.

Згідно з ухвалою суду, на Пивоварського поклали такі зобов'язання:

повинен прибувати на першу вимогу детектива, судді та прокурора;

зобов'язаний інформувати правоохоронців про зміну місця проживання та роботи;

заборонено спілкуватися із фігурантами кримінального провадження.

Підозрюваний має не пізніше 5 днів внести гроші на рахунок ВАКС.

У чому підозрюють Андрія Пивоварського

22 лютого 2023 року НАБУ повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим станом, які завдали державі понад $30 млн збитків, колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру. Дії ексчиновників кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору з суден у морському порту "Південний". Цей наказ був виданий попри те, що акваторія морського порту є державною власністю та знаходиться у користуванні Адміністрації морських портів України (АМПУ) та право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалася лише частина коштів, інша частина стягувалася приватними компаніями. В результаті державі було завдано понад $30 млн. збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Нагадаємо, 16 березня Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука у справі щодо недекларування елітного житла.

Раніше, 1 березня, ВАКС визначив ексглаві НАК Нафтогаз Андрію Коболєву 230 мільйонів гривень застави із зобов'язаннями.