При пожаре под Кропивницким погибли 5 человек: среди жертв — трое детей (фото)

Спасатели нашли на месте ЧП тела мужчины, женщины и трех несовершеннолетних. Самая младшая жертва была 2015 года рождения, причину возгорания устанавливают

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В Кировоградской области произошел пожар в селе Капитановка Новоукраинского района. Погибли 5 человек, среди которых трое детей, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям 17 марта.

По прибытии на место вызова пожарные увидели, что горит 16 кв. метров вещей домашнего обихода. Обнаружены тела 43-летней женщины, 30-летнего мужчины и детей 2006, 2009 и 2015 годов рождения. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 — ликвидирован.

Огонь тушили 4 человека личного состава и 1 единица техники 25-й пожарно-спасательной части города Новомиргород.

Огонь тушили 4 человека личного состава и 1 единица техники

Причину пожара устанавливают, сказала "Суспільному" представитель ГСЧС в регионе Оксана Мачак.

Напомним, что в российском Ростове-на-Дону 16 марта горело здание пограничного управления ФСБ, спасатели нашли 3 мертвых тела. Пожар был на площади 800 кв. метров, в здании обрушились 2 стены.

В Офисе президента Украины заявили, что пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону — это доказательство приближения большого внутреннего конфликта в РФ.

Фокус 16 марта писал о масштабном пожаре в Борисполе под Киевом. Бензовоз загорелся на автозаправке из-за неисправности.