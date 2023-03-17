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Україна

Під час пожежі під Кропивницьким загинули 5 людей: серед жертв — троє дітей (фото)

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Фото: ГСЧС | Горіло 16 кв. метрів речей домашнього вжитку

Рятувальники знайшли на місці НП тіла чоловіка, жінки та трьох неповнолітніх. Наймолодша жертва була 2015 року народження, причину займання встановлюють.

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На Кіровоградщині сталася пожежа в селі Капітанівка Новоукраїнського району. Загинуло 5 людей, серед яких троє дітей, повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій 17 березня.

Після прибуття на місце виклику пожежники побачили, що горить 16 кв. метрів речей домашнього вжитку. Виявлено тіла 43-річної жінки, 30-річного чоловіка та дітей 2006, 2009 та 2015 років народження. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано.

Вогонь гасили 4 особи особового складу й 1 одиниця техніки 25-ї пожежно-рятувальної частини міста Новомиргород.

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Вогонь гасили 4 особи особового складу й 1 одиниця техніки

Причину пожежі встановлюють, сказала "Суспільному" представниця ДСНС у регіоні Оксана Мачак.

Нагадаємо, що в російському Ростові-на-Дону 16 березня горіла будівля прикордонного управління ФСБ, рятувальники знайшли 3 мертвих тіла. Пожежа була на площі 800 кв. метрів, у будівлі обрушилися дві стіни.

В Офісі президента України заявили, що пожежа в будівлі ФСБ у Ростові-на-Дону — це доказ наближення великого внутрішнього конфлікту в РФ.

Фокус 16 березня писав про масштабну пожежу в Борисполі під Києвом. Бензовоз спалахнув на автозаправці через несправність.