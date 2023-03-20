В Киеве сильное загрязнение воздуха: жителям не советуют выходить на улицы (фото)

Причиной высокого уровня загрязненности, как предполагают в КГГА, могут являться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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На левом берегу Киева с утра зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Подозревают, что это связано с метеорологическими условиями. Об этом известно из соцсетей Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По состоянию на утро 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Вероятной причиной являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — написала пресс-служба КГГА.

Состояние воздуха в Киеве с утра 20 марта Фото: скриншот

К моменту, когда уровень загрязненности вернется в норму, в КГГА советуют не проветривать помещения и воздержаться от физической активности на улице.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, на этой рабочей неделе в столице ожидается потепление. В понедельник днем температура может подниматься до 12°, а уже в пятницу — до 16°. Однако со вторника по пятницу включительно синоптики обещают небольшие дожди. Также предполагается облачность в течение пяти дней, однако изменчива или с прояснениями.

Прогноз погоды в Киеве на 20-24 марта. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрей Герус рассказал, что уже на этой неделе в некоторых регионах могут завершить отопительный сезон. По его словам, теплая весенняя погода в Украине позволяет сэкономить энергоресурсы.

Ранее, 8 марта, СМИ передали прогноз американского военного, заявившего об усилении военных действий в Украине во время потепления. По его словам, теплая погода создает условия для наступления, и летом война перейдет в более активную фазу.