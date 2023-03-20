У Києві сильне забруднення повітря: мешканцям не радять виходити на вулиці (фото)

Причиною високого рівня забрудненності, як припускають в КМДА, можуть бути метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

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На лівому березі Києва зранку зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Підозрюють, що це пов’язано з метеорологічними умовами. Про це відомо з соцмереж Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі. Ймовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", — написала пресслужба КМДА.

Стан повітря у Києві зранку 20 березня Фото: скріншот

До моменту, коли рівень забрудненості повернеться до норми, у КМДА радять не провітрювати приміщення та утриматись від фізичної активності на вулиці.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, цього робочого тижня в столиці очікується потепління. У понеділок вдень температура може підійматися до 12°, а вже у п’ятницю — до 16°. Проте, з вівторка до п’ятниці включно синоптики обіцяють невеликі дощі. Також передбачається хмарність протягом п’яти днів, однак мінлива або з проясненнями.

Прогноз погоди у Києві на 20-24 березня Фото: скріншот

Нагадаємо, 14 березня голова комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрій Герус розповів, що вже цього тижня у деяких регіонах можуть завершити опалювальний сезон. За його словами, тепла весняна погода в Україні дозволяє заощадити енергоресурси.

Раніше, 8 березня, ЗМІ передали прогноз американського військового, що заявив про посилення військових дій в Україні під час потепління. За його словами, тепла погода створює умови для наступу, тож влітку війна перейде у більш активну фазу.