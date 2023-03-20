В Украине появился специальный "рыболовный билет": кому понадобится разрешение

Согласно решению Минагрополитики, документ будет выдаваться в электронном виде и понадобится для тех, у кого улов будет свыше 3 кг.

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С 13 марта для рыбаков-любителей внедряется новая инициатива – рыболовный билет для отлова дополнительного количества водных биоресурсов сверх суточной бесплатной нормы отлова. Об этом сообщили на официальном сайте министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Основная суть рыболовного билета – предоставление возможности рыбакам-любителям приобретения платной услуги для получения водных биоресурсов сверх суточной безвозмездной нормы отлова.

Что такое рыболовный билет

Рыболовный билет распределяется через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства и будет доступен для продажи любителям рыбной ловли.

Он может действовать на водных объектах, на которых будут определены и введены лимиты допустимого отлова водных биоресурсов для любительского рыболовства, которые будут устанавливаться на основании научно-биологических обоснований.

Указано, что суточная бесплатная норма отлова для каждого гражданина остается в размере 3 кг водных биоресурсов + одна особь.

В министерстве предупреждают, что перед получением билета всем желающим необходимо ознакомиться с Правилами любительского и спортивного рыболовства.

Как приобрести рыболовный билет

Сейчас рассматривается вариант приобретения рыболовного билета путем регистрации в Единой государственной электронной системе управления отраслью рыбного хозяйства и создания там электронного кабинета, указав основные данные о себе.

Рыбаку рекомендуется войти в свой электронный кабинет, выбрать водный объект или его часть, территориальную общину, в районе которой планируется использовать рыболовный билет, и указать водные биоресурсы, которые планируется выловить + календарный день запланированной рыбалки.

После этого, электронная система генерирует стоимость рыболовного билета, которую рыболов-любитель может оплатить любым из предложенных способов. После оплаты электронная система сгенерирует рыболовный билет с присвоением персонализированного QR-кода, активация которого происходит через час после оплаты.

Билет будет действовать в выбранный рыболовом-любителем календарный день или дни. Его можно будет приобрести на любой день в пределах 10 дней или на количество не более 10, со дня указанного дня приобретения билета.

Ориентировочная суточная норма рыболовного билета, то есть сверх бесплатной суточной нормы отлова допускает: 1 экземпляр сома, 3 экземпляра жерехи, судака, щуки или 5 кг другой рыбы.

Министерство сообщает, что средства уплаченные рыболовами за билеты будут использованы в первую очередь на восстановление природных популяций водных биоресурсов, путем зарыбления тех водных объектов, в которых будет проводиться любительская ловля.

Напомним, в феврале американские рыбаки поймали "золотого" пресноводного окуня с редкой мутацией, которая делает такую рыбу легкой добычей.

Также Фокус писал о том, как в ноябре прошлого года во Франции была поймана одна из самых больших рыб гибридов сазана и карпа кои, весом более 30 кг.