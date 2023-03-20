В Україні з'явився спеціальний "рибальський квиток": кому знадобиться дозвіл

Згідно з рішенням Мінагрополітики, документ видаватимкуть в електронному вигляді, і він знадобиться для тих, хто має вилов понад 3 кг.

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Із 13 березня для рибалок-аматорів запроваджується нова ініціатива — рибальський квиток для вилову додаткової кількості водних біоресурсів понад добову безплатну норму вилову. Про це повідомили на офіційному сайті міністерства аграрної політики та продовольства України.

Основна суть рибальського квитка — надання можливості рибалкам-аматорам придбання платної послуги для отримання водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову.

Що таке рибальський квиток

Рибальський квиток розподіляється через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та буде доступний для продажу любителям риболовлі.

Він може діяти на водних об'єктах, на яких буде визначено та введено ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для аматорського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

Вказано, що добова безплатна норма вилову для кожного громадянина залишається в розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина.

У міністерстві попереджають, що перед отриманням квитка всім охочим необхідно ознайомитися з Правилами аматорського та спортивного рибальства.

Як придбати рибальський квиток

Наразі розглядається варіант придбання рибальського квитка шляхом реєстрації в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та створення там електронного кабінету, вказавши основні дані про себе.

Рибалці рекомендується увійти до свого електронного кабінету, обрати водний об'єкт або його частину, територіальну громаду, в районі якої планується використовувати рибальський квиток, та вказати водні біоресурси, які планується виловити + календарний день запланованої риболовлі.

Після цього електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку риболов-аматор може сплатити будь-яким із запропонованих способів. Після оплати електронна система згенерує рибальський квиток із присвоєнням персоналізованого QR-коду, активація якого відбувається за годину після оплати.

Квиток діятиме в обраний риболовцем-любителем календарний день чи дні. Його можна буде придбати на будь-який день у межах 10 днів або на кількість, не більшу за 10, із дня зазначеного дня придбання квитка.

Орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безплатну добову норму вилову, допускає: 1 екземпляр сома, 3 екземпляри жерехи, судака, щуки або 5 кг іншої риби.

Міністерство повідомляє, що кошти, сплачені рибалками за квитки, будуть використані насамперед на відновлення природних популяцій водних біоресурсів шляхом зариблення тих водних об'єктів, де проводитиметься аматорський лов.

Нагадаємо, у лютому американські рибалки спіймали "золотого" прісноводного окуня з рідкісною мутацією, яка робить таку рибу легкою здобиччю.

Також Фокус писав про те, як у листопаді минулого року у Франції була спіймана одна з найбільших риб гібридів сазана та коропа кой вагою понад 30 кг.