"Протащил 50 метров": раскрыты новые детали ДТП с нардепом Гевко

Родственница жертвы озвучила версию, что нардеп от "Слуги народа" ехал на большой скорости, о чем свидетельствуют повреждения автомобиля.

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Родственница погибшего в ДТП во Львовской области, в котором замешан народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Гевко, поделилась подробностями аварии. Ее комментарий опубликовал портал "ТСН".

Женщина сказала представителям СМИ, что некоторые обстоятельства трагедии до сих пор остаются неизвестными для близких погибшего, однако кое-какие детали ей удалось выяснить.

"Насколько мне понятно, во время ДТП депутат протащил его около 50 метров. Обувь была в одной стороне, труп на пешеходе (пешеходном переходе – ред.). Кроссовки были справа, труп слева, на большом расстоянии", — сказала родственница жертвы.

Она предположила, то автомобиль нардепа Гевко мог передвигаться на большой скорости, о чем свидетельствуют повреждения транспортного средства.

"Машину побило, радиатор потек", — констатирует собеседница журналистов.

Родственница погибшего упомянула о том, что тело жертвы лежало на месте происшествия более пяти часов, до часу ночи. Она также отметила, что Владимир Гевко выразил свои соболезнования.

"Подождем, какую информацию осветят официально", — заключила женщина.

ДТП с нардепом Гевко: что о нем известно

Народный депутат от "Слуга народа" попал в ДТП во Львовской области, в результате которого погиб мужчина. Об этом нардеп сообщил 19 марта на своей странице в Facebook.

"До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", — написал Гевко.

Политик утверждает, что прошел все проверки на содержание алкоголя и наркотиков и готов сотрудничать со следователями.

Гевко также выразил соболезнования семье погибшего и пообещал сделать все возможное, чтобы близкие жертвы получили необходимую поддержку и помощь.

На следующий день в ГБР уточнили, что ДТП произошло на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская". По словам следователей, Гевко управлял автомобилем в трезвом состоянии, а авария случилась "вне нерегулируемого пешеходного перехода".

В ведомстве также заявили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, что 1 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство Владимира Гевко об освобождении его от уголовной ответственности из-за раскаяния. По данным СМИ, депутат не внес в декларацию сведения об аренде жилья в Киеве стоимостью более 3,7 млн грн. Сам нардеп заявил, что "просто допустил ошибку".