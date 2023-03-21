"Протягнув 50 метрів": розкрито нові деталі ДТП із нардепом Гевко

Родичка жертви озвучила версію, що нардеп від "Слуги народу" їхав на великій швидкості, про що свідчать пошкодження автомобіля.

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Родичка загиблого у ДТП у Львівській області, до якої причетний народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Гевко, поділилася подробицями аварії. Її коментар опублікував портал "ТСН".

Жінка сказала представникам ЗМІ, що деякі обставини трагедії досі залишаються невідомими для близьких загиблого, проте деякі деталі їй вдалося з'ясувати.

"Наскільки мені зрозуміло, під час ДТП депутат протягнув його майже 50 метрів. Взуття було в одному боці, труп на пішоході (пішохідному переході — ред.). Кросівки були праворуч, труп ліворуч, на великій відстані", — сказала родичка жертви.

Вона припустила, що автомобіль нардепа Гевка міг пересуватися на великій швидкості, про що свідчать пошкодження транспортного засобу.

"Машину побило, радіатор потік", — констатує співрозмовниця журналістів.

Родичка загиблого згадала про те, що тіло жертви лежало на місці події понад п'ять годин до першої ночі. Вона також наголосила, що Володимир Гевко висловив свої співчуття.

"Зачекаємо, яку інформацію висвітлять офіційно", — сказала жінка.

ДТП із нардепом Гевко: що про це відомо

Народний депутат від "Слуга народу" потрапив у ДТП у Львівській області, внаслідок якої загинув чоловік. Про це нардеп повідомив 19 березня на своїй сторінці у Facebook.

"Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі — не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами", — написав Гевко.

Політик стверджує, що пройшов усі перевірки на вміст алкоголю і наркотиків та готовий співпрацювати зі слідчими.

Гевко також висловив співчуття сім'ї загиблого та пообіцяв зробити все можливе, щоб близькі жертви отримали необхідну підтримку та допомогу.

Наступного дня у ДБР уточнили, що ДТП сталася на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська". За словами слідчих, Гевко керував автомобілем у тверезому стані, а аварія сталася "поза нерегульованим пішохідним переходом".

У відомстві також заявили, що наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що 1 лютого ВАКС задовольнив клопотання Володимира Гевка про звільнення його від кримінальної відповідальності через каяття. За даними ЗМІ, депутат не вніс у декларацію відомості про оренду житла у Києві вартістю понад 3,7 млн грн. Сам нардеп заявив, що "просто припустився помилки".