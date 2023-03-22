Операции в укрытиях и военные медики вместо семейных: как украинцы лечатся в условиях войны

Заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров рассказал Фокусу, как получить первичную медицинскую помощь украинцам, которые переехали в другой регион, и почему приостановка плановых операций из-за войны не стала проблемой.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на январь 2023 года в Украине зафиксировали более 5 млн внутренне перемещенных лиц. Это люди, бежавшие от боевых действий или с оккупированных территорий в относительно безопасные регионы. Автоматически переехавшие украинцы лишились возможности посещать своих семейных врачей. При этом нагрузка на первичное звено на западной Украине существенно увеличилась. В комментарии Фокусу заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров объясняет, что критической ситуации из-за этого не возникло.

Где получают медпомощь переселенцы?

"Мы как министерство сразу понимали, что такая проблема может возникнуть, поэтому Минздрав разработал необходимые документы", — объясняет Дубров.

По его словам, в первую очередь были внесены изменения в ту нормативную базу, которая уже существовала в системе здравоохранения после вторжения. Таким образом, каждый пациент в Украине может получить медицинскую помощь даже без декларации с семейным врачом.

"Нагрузка действительно ощущается, но обращений по поводу критических ситуаций, когда человек не смог бы получить помощь или консультацию, у нас нет", – уточняет чиновник.

Сергей Дубров

Наиболее сложной можно считать ситуацию на деоккупированных территориях, особенно на линии столкновения. Например, из Херсона многие врачи уехали, поэтому там проблемы решаются иначе — на помощь приходят военные медики. Также выездные бригады экстренной помощи могут предоставлять услуги первичного медицинского звена или обеспечить диагностику.

Аналогичная ситуация и программой "Доступні ліки". Если люди из-за войны переехали в другой регион, то они могут получать все необходимые им препараты.

По договоренности с Европейским Союзом даже те граждане, которые вынуждены были уехать в другие страны, могут получать в рамках ЕС медицинскую помощь, не платя страховые выплаты, подчеркивает замминистра.

Операции в укрытиях не проводятся

В начале полномасштабной войны было немало репортажей о том, как украинки рожали детей в бомбоубежищах больниц. Фокус также рассказывал о работе Киевского перинатального центра на Оболони, где при необходимости были готовы сделать даже кесарево сечение в подвале.

Фото: Людмила Романов. Семья с младенцем, рожденным в укрытии

Как объясняет Дубров, сегодня операции в укрытиях (если мы не говорим о непосредственно местах боевых столкновений) уже не проводятся. Он подчеркивает, что ни одно, даже полностью оборудованное бомбоубежище, не сможет заменить операционную.

"Действительно, каждое лечебное учреждение должно иметь укрытие, но возможность обеспечения полноценной деятельности больницы в укрытии очень сомнительна. Где-то укрытия лучше, где-то хуже, где-то можно оперировать, а где-то нет, где-то могут находиться все пациенты, где-то лишь частично. Но ни одно из них не может полностью заменить операционную", — отмечает чиновник.

Дубров говорит, что в том же Киеве сегодня нет необходимости делать операции в бомбоубежищах. При угрозе ракетных обстрелов врачи просто ждут окончания воздушной тревоги — и уже потом проводят операцию.

Украинские больницы во время блекаута спасли генераторы

Плановые операции в контексте войны

6 декабря 2022 года из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине Минздрав рекомендовал областным военным администрациям приостановить плановые операции. На практике, как подчеркивает замминистра, это не стало проблемой.

По его словам, решение о приостановлении плановых оперативных вмешательств при перегрузке на медучреждение в Украине было принято еще в начале полномасштабного вторжения. Но все это еще дополнительно рассматривалось на местах, то есть такие операции переносили на другое время только при необходимости. В то же время ургентные операции проводились оперативно.

С блекаутом украинские больницы справились с помощью генераторов.

"Если говорить о Киеве, то я не помню, чтобы были какие-то катастрофические ситуации, при которых света в лечебных заведениях не было бы часами", — говорит Дубров.

Напомним, в начале марта в Украине зарегистрировали два случая заражения корью. Минздрав опубликовал памятку на случай контакта с инфицированным.