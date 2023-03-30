"Даже не спросили": украинский фотограф обвинил одесский горсовет в пиратстве (фото)

По словам автора снимка, городские чиновники должны извиниться перед ним, поскольку важно соблюдать авторские права художников в Украине. При этом сам он бесплатно дает свои фотографии для поддержки ВСУ по просьбе муниципалитетов.

Related video

Украинский фотограф Арсен Петров заявил, что его фотография с воинами Вооруженных сил Украины была размещена на рекламных щитах в Одессе без предварительного согласования с ним. Об этом фотограф рассказал в своем Instagram 29 марта.

По словам Петрова, эта фотография бесплатно используется для социальной рекламы в поддержку Сил обороны Украины во многих городах. Однако в других случаях муниципалитеты связывались с ним и просили разрешения на использование фотографии. По его словам, одесские чиновники не стали с ним связываться.

"Я понимаю, что это популяризация Вооруженных сил Украины. Это круто. Когда ко мне обращались другие горсоветы, я давал эти фотографии безо всяких раздумий, бесплатно, потому что тоже понимаю важность поддержки ВСУ и таким образом тоже. Но когда какие-то люди из Одесского горсовета находят мою фотографию в Интернете и даже не предпринимают никаких усилий, чтобы найти автора, как-то с ним связаться и хотя бы формально спросить, можно ли ее использовать — это меня очень нервирует", — говорит автор фотографии.

Фото: Одесский городской совет Фото: Одесский городской совет

Фотограф предлагает мэрии Одессы выйти с ним на связь и извиниться за пиратство его фотографии.

"Это будет примером для всех остальных и будет очень важным знаком того, что в нашей стране действительно есть надежда на то, что авторские права художников будут соблюдаться", — заявил Петров.

Следует отметить, что Управление рекламы Одесского горсовета сообщило о размещении подобных билбордов 13 марта. Судя по сообщению, опубликованному на официальной станице управления в Facebook, на конструкциях наружной рекламы в Одессе разместили около 20 таких фотографий.

Реакция Одесского горсовета

Отметим, что на момент публикации материала, на официальных ресурсах Одесского городского совета и Управления рекламы никак не комментировали заявление фотографа Арсена Петрова относительно использования его снимка.

Напомним, 28 марта, уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь прокомментировал языковой скандал в одесском такси, когда водитель отказался отключить российскую музыку и заявил, что ракеты РФ летят "от Америки". По его словам, мужчину могут уволить с работы.

Ранее, 19 марта, сообщалось, в одесской пекарне разгорелся скандал из-за того, что сотрудники слушали российскую музыку и обслуживали посетителей на языке агрессора, что не понравилось одной из клиенток.