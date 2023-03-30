"Навіть не спитали": український фотограф звинуватив одеську міськраду в піратстві (фото)

За словами автора знімку, міські чиновники мають вибачитися перед ним, оскільки важливо дотримуватися авторських прав художників в Україні. При цьому сам він безкоштовно дає свої фото для підтримки ЗСУ на прохання муніципалітетів.

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Український фотограф Арсен Петров заявив, що його фото з воїнами Збройних сил України було розміщено на рекламних щитах в Одесі без попереднього погодження з ним. Про це фотограф розповів у своєму Instagram 29 березня.

За словами Петрова, це фото безкоштовно використовується для соціальної реклами на підтримку Сил оборони України у багатьох містах. Однак в інших випадках муніципалітети зв'язувалися з ним та просили дозволу на використання світлини. За його словами, одеські чиновники не стали зв'язуватися з ним.

"Я розумію, що це популяризація Збройних сил України. Це круто. Коли до мене зверталися інші міськради, я давав ці фото без жодних роздумів, безкоштовно, тому, що теж розумію важливість підтримки ЗСУ і таким чином теж. Але коли якісь люди з Одеської міськради знаходять мій знімок в інтернеті та навіть не роблять жодних зусиль, щоб знайти автора, якось із ним зв'язатися і хоча б формально запитати, чи можна його використати — це мене дуже нервує", — каже автор світлини.

Фото: Одеська міська рада Фото: Одеська міська рада

Фотограф пропонує мерії Одеси вийти з ним на зв'язок та вибачитися за піратство його світлини.

"Це буде прикладом для всіх інших і буде дуже важливим знаком того, що в нашій країні дійсно є надія на те, що авторських прав художників дотримуватимуться", — заявив Петров.

Слід зазначити, що Управління реклами Одеської міськради повідомило про розміщення таких білбордів 13 березня. Судячи з повідомлення, опублікованого на офіційній сторінці управління Facebook, на конструкціях зовнішньої реклами в Одесі розмістили близько 20 таких фото.

Реакція Одеської міськради

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу на офіційних ресурсах Одеської міської ради та Управління реклами ніяк не коментували заяву фотографа Арсена Петрова щодо використання його знімку.

Нагадаємо, 28 березня уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь прокоментував мовний скандал в одеському таксі, коли водій відмовився відключити російську музику і заявив, що ракети РФ летять "від Америки". За його словами, чоловіка можуть звільнити з роботи.

Раніше, 19 березня, повідомлялося, в одеській пекарні спалахнув скандал через те, що співробітники слухали російську музику та обслуговували відвідувачів мовою агресора, що не сподобалося одній із клієнток.