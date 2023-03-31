"Применение несет повышенный риск": Минздрав опубликовал перечень рецептурных препаратов (фото)

Чиновники Минздрава утверждают, что около 60% зарегистрированных в Украине лекарств являются рецептурными и подлежат отпуску только по назначению врача.

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В пятницу, 31 марта, Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень препаратов, которые с 1 апреля украинцы смогут получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Об этом сообщается на официальном Facebook Минздрава.

По информации министерства рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках.

"Какими бы привычными и безопасными ни казались эти лекарства, их применение несет повышенный риск. Неправильное употребление этих препаратов может вызвать серьезные побочные эффекты, зависимость или нести риск злоупотребления. Именно поэтому назначать их должен только врач", — указывает ведомство.

Перечень рецептурных препаратов:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Перечень препаратов, требующий рецепт Фото: facebook/moz

Ведомство подчеркивает, что не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. Все лекарства, которые и ранее продавались по рецептам можно будет купить также и по электронным рецептам.

Остальные препараты, не требующие обязательного назначения врачом, украинцы смогут по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Как понять, что лекарство рецептурное?

Минздрав сообщает, что для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства.

Также украинцы могут найти инструкцию нужного препарата, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Напомним, с 1 апреля отпуск рецептурных препаратов будет производиться по электронному рецепту. Фокус рассказывает, какие лекарственные средства с завтрашнего дня больше не будут в свободном доступе и почему общество возмущено новыми правилами.

Также сегодня журналист Фокуса сделал репортаж о больших очередях в столичных аптеках на фоне решения Минздрава ввести электронные рецепты.