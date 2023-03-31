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Україна

"Застосування несе підвищений ризик": МОЗ опублікувало перелік рецептурних препаратів (фото)

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Фото: УНІАН | Застосування ліків з переліку рецептурних препаратів небезпечне

Чиновники МОЗ стверджують, що близько 60% зареєстрованих в Україні ліків є рецептурними та підлягають відпустці лише за призначенням лікаря.

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У п'ятницю, 31 березня, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік препаратів, які з 1 квітня українці зможуть отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Про це повідомляється у офіційному Facebook МОЗ.

За інформацією Міністерства, рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що можна придбати в аптеках виключно за узгодженням з лікарем та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

"Якими б звичними і безпечними не здавалися б ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих препаратів може спричинити серйозні ускладнення, викликати залежність або нести ризик зловживання. Саме тому призначати їх повинен тільки лікар", — зазначає відомство.

Перелік рецептурних препаратів:

  • антибіотики;
  • протисудомні засоби;
  • гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);
  • препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;
  • деякі антигельмінтні препарати;
  • деякі антигістамінні засоби;
  • кроворозріджуючі препарати;
  • антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
  • стероїдні лікарські засоби;
  • деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.
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Перелік препаратів, що потребує рецепту
Фото: facebook/moz

Відомство наголошує, що не розширює список рецептурних ліків і не робить усі лікарські засоби рецептурними. Всі ліки, які раніше продавалися за рецептами, можна буде купити також і за електронними рецептами.

Інші препарати, які не вимагають обов'язкового призначення лікарем, українці зможуть, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепту.

Як зрозуміти, що ліки рецептурні?

МОЗ повідомляє, що для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу.

Також українці можуть знайти інструкцію потрібного препарату, якщо скористаються сервісами онлайн-аптек або сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Нагадаємо, з 1 квітня можливість придбати рецептурні препарати проводитиметься за електронним рецептом. Фокус розповідає, які лікарські засоби з завтрашнього дня більше не будуть у вільному доступі та чому суспільство обурене новими правилами.

Також сьогодні журналіст Фокусу зробив репортаж про великі черги у столичних аптеках на тлі рішення МОЗ запровадити електронні рецепти.