В МОЗ розповіли, коли в аптеках можна буде придбати ліки з медичним канабісом

В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікуючий лікар пацієнта, а усі операції з продажу будуть контролюватись державою.

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Пацієнти, які потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу, невдовзі зможуть придбати їх в аптеках. Відпуск таких ліків здійснюватиметься виключно на підставі електронних рецептів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби", — йдеться у повідомленні.

В МОЗ уточнили, що виготовлення та відпуск таких ліків буде фіксуватися в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) та здійснюватиметься виключно на підставі е-рецепта в електронній системі охорони здоров'я.

"Необхідні цифрові рішення для роботи з лікарськими засобами на основі медичного канабісу уже розроблені", — підкреслили у відомстві.

Там також зазначили, що в ЕСОРК реєструватимуться всі суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу, а саме:

аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;

імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу.

"Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися – від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів", — повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікуючий лікар пацієнта: як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.

"Придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", — акцентували у Мінохорониздоров'я.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство охорони здоров'я України визначило, кому дозволено лікуватись медичним канабісом.

8 вересня заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич повідомила, що в Україні запустять систему регулювання обігу медичного канабісу.