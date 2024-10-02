В МОЗ розповіли, коли в аптеках можна буде придбати ліки з медичним канабісом
В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікуючий лікар пацієнта, а усі операції з продажу будуть контролюватись державою.
Пацієнти, які потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу, невдовзі зможуть придбати їх в аптеках. Відпуск таких ліків здійснюватиметься виключно на підставі електронних рецептів. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"Безпосередній відпуск ліків в аптеках розпочнеться, коли на український ринок будуть завезені відповідні рослинні субстанції для виготовлення ліків в умовах аптеки чи готові лікарські засоби", — йдеться у повідомленні.
В МОЗ уточнили, що виготовлення та відпуск таких ліків буде фіксуватися в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК) та здійснюватиметься виключно на підставі е-рецепта в електронній системі охорони здоров'я.
"Необхідні цифрові рішення для роботи з лікарськими засобами на основі медичного канабісу уже розроблені", — підкреслили у відомстві.
Там також зазначили, що в ЕСОРК реєструватимуться всі суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу, а саме:
- аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;
- лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;
- імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу.
"Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися – від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів", — повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
В МОЗ наголосили, що виписувати електронний рецепт на купівлю ліків з медичним канабісом зможе лікуючий лікар пацієнта: як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги.
"Придбати ліки за е-рецептом буде можливо лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", — акцентували у Мінохорониздоров'я.
Нагадаємо, 28 вересня Міністерство охорони здоров'я України визначило, кому дозволено лікуватись медичним канабісом.
8 вересня заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич повідомила, що в Україні запустять систему регулювання обігу медичного канабісу.