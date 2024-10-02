В Минздраве рассказали, когда в аптеках можно будет приобрести лекарства с медицинским каннабисом

В Минздраве отметили, что выписывать электронный рецепт на покупку лекарств с медицинским каннабисом сможет лечащий врач пациента, а все операции по продаже будут контролироваться государством.

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Пациенты, которые будут нуждаться в лекарствах на основе медицинского каннабиса, вскоре смогут приобрести их в аптеках. Отпуск таких лекарств будет осуществляться исключительно на основании электронных рецептов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Непосредственный отпуск лекарств в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовые лекарственные средства", — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что изготовление и отпуск таких лекарств будет фиксироваться в электронной системе учета оборота медицинского каннабиса (ЕСОРК) и будет осуществляться исключительно на основании е-рецепта в электронной системе здравоохранения.

"Необходимые цифровые решения для работы с лекарственными средствами на основе медицинского каннабиса уже разработаны", — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что в ЕСОРК будут регистрироваться все субъекты хозяйствования, которые будут осуществлять деятельность по обороту медицинского каннабиса, а именно:

аптеки, которые планируют изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса;

лечебно-профилактические учреждения, которые планируют использовать в своей медицинской практике готовые лекарственные средства или лекарственные средства, изготовленные в условиях аптеки из медицинского каннабиса;

импортеры, которые планируют ввозить на территорию Украины семена или посадочный материал конопли для медицинских целей, растительную субстанцию каннабиса для производства (изготовления) лекарственных средств или готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса.

"Все операции с медицинским каннабисом будут контролироваться — от начальных этапов ввоза (импорта) конопли для медицинских целей в Украину до конечного отпуска лекарственных средств", — сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

В Минздраве отметили, что выписывать электронный рецепт на покупку лекарств с медицинским каннабисом сможет лечащий врач пациента: как первичной, так и специализированной медицинской помощи.

"Приобрести лекарства по е-рецепту будет возможно только в аптеке, которая имеет соответствующую лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", — акцентировали в Минздраве.

Напомним, 28 сентября Министерство здравоохранения Украины определило, кому разрешено лечиться медицинским каннабисом.

8 сентября заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что в Украине запустят систему регулирования оборота медицинского каннабиса.