Еще одного организатора "пьяных вечеринок" поместили в СИЗО, – Нацполиция (видео)

Как сообщает глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, 22-летнему молодому человеку назначили залог в размере 600 тысяч гривен.

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Во вторник, 18 апреля, Киевский апелляционный суд заключил под стражу еще одного организатора так называемых "пьяных вечеринок", на которых девушек якобы "накачивали" алкоголем и транквилизаторами, после чего раздевали, снимали на камеру и выкладывали видео в интернет. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Сегодня Киевский апелляционный суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли в сети", — написал Небитов.

Полиция арестовала одного из организаторов "пьяных вечеринок"

В Нацполиции отметили, что 22-летнего парня, родом из Ивано-Франковской области, поместили в СИЗО и назначили ему залог в 600 тысяч гривен. По словам Небитова, идет досудебное расследование.

В сообщении не упоминается имя задержанного, однако по данным издания "Украинская правда", речь идет об Олеге Захарове.

"Пьяные вечеринки" в Киеве: что известно

Украинская ведущая и блогер Ярослава Кравченко 1 февраля заявила о проведении в Киеве "пьяных вечеринок", на которых молодые парни "накачивали" девушек транквилизаторами и снимали издевательства на видео.

В тот же день в Нацполиции сообщили, что установили личности и адреса организаторов вечеринок и провели у них обыски.

Правоохранители также объявили о подозрении двум организаторам "пьяных вечеринок". Сообщалось, что шестерым участникам вечеринок вручили повестки в военкомат.

Согласно заявлению Андрея Небытова от 2 февраля, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов".

В понедельник, 17 апреля, начальник Главного управления Нацполиции сообщил об аресте одного из организаторов "пьяных вечеринок" и назначении ему залога в размере 536 800 гривен. Судя по опубликованному фото речь может идти о Ярославе Домбровском.