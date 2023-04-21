В Киеве попрощались с погибшим на фонте экс-нардепом Олегом Барной (фото, видео)

Бывший парламентарий погиб в бою в Донецкой области во время штурмовых действий под Угледаром. Олега Барну похоронят в его родном селе Тернопольской области.

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В Киеве в Михайловском соборе попрощались в погибшим на фронте народным депутатом VIII созыва Олегом Барной и его побратимом Валерием Дороховым. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Как сообщают СМИ, служба проходила в стенах собора до 12 часов, после чего прощание переместилось в центр города на Майдан.

Сообщается, что 23 апреля экс-нардепа похоронят в родном селе Белобожница Тренопольской области.

Экс-нардеп Олег Барна погиб на фронте — что известно

Во вторник, 18 апреля, стало известно, что во время боевых действий 17 апреля погиб бывший народный депутат Украины, 56-летний Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

В тот же день, 18 апреля, Фокус писал о том, чем прославился экс-нардеп Олег Барна. Бывший парламентарий еще в 2015 году называл АТО полноценной войной с Россией.

На следующий день, 19 апреля, пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Мирослав Семенюк заявил, что Олег Барна официально не считался погибшим, так как тело военного на тот момент не эвакуировали с поля боя.

Однако немногим позже в ВСУ все же подтвердили гибель экс-нардепа. Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Олег Барна погиб под Угледаром.