Пожизненное заключение для депутатов за коррупцию: Зеленский отреагировал на петицию

Президент пообещал направить изложенные в петиции предложения Верховной Раде Украины для рассмотрения во время разработки соответствующих законопроектов.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию № 22/179714-эп "Пожизненное заключение для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения", которая набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом стало известно из официального правительственного портала.

Зеленский отметил, что 17 и 22 февраля в Верховной Раде Украины были зарегистрированы законопроекты, предусматривающие усиление уголовной ответственности для госслужащих за коррупцию во время военного или чрезвычайного положений (№ 9029 и 9049).

Украинский лидер также напомнил, что принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены Верховной Раде Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, что 21 апреля экс-министру обороны Украины и исполняющему обязанности Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны уведомили о подозрениях по делу о закупке продуктов для военнослужащих.

Ранее, 12 апреля, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила о разоблачении командира роты, который полгода систематически требовал от подчиненных военных взятки за краткосрочные отпуска.

Еще мы писали о том, что 7 апреля бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский не смог до конца побороть коррупцию в Украине. По его словам, война является хорошим поводом для того, чтобы прибегнуть к "экстраординарным мерам" и разобраться с коррупционерами.