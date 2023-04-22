Довічне ув'язнення для депутатів за корупцію: Зеленський відреагував на петицію

Президент пообіцяв направити вказані у петиції пропозиції до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроектів.

Related video

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію № 22/179714-еп "Довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану", яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Про це стало відомо з офіційного урядового порталу.

Зеленський зазначив, що 17 та 22 лютого у Верховній Раді України було зареєстровано законопроекти, які передбачають посилення кримінальної відповідальності для держслужбовців за корупцію під час воєнного чи надзвичайного стану (№ 9029 та 9049).

Український лідер також нагадав, що ухвалення законів належить до повноважень Верховної Ради України.

"Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлені Верховній Раді України для розгляду при розробці відповідних законопроектів", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 21 квітня ексміністру оборони України та виконувачу обов'язків Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозри у справі про закупівлю продуктів для військовослужбовців.

Раніше, 12 квітня, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила про викриття командира роти, який пів року систематично вимагав від підлеглих військових хабарі за короткострокові відпустки.

Ще ми писали, що 7 квітня колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Володимир Зеленський не зміг до кінця подолати корупцію в Україні. За його словами, війна є хорошим приводом для того, щоб вдатися до "екстраординарних заходів" та розібратися з корупціонерами.