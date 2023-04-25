"Я в КГГА работаю": в Киеве мужчина ударил девушку-баристу из-за чашки кофе (видео)

После того, как агрессивного любителя бананового латте нашли в соцсетях, он попытался оправдаться и сказал, что будто бы работает в КГГА и случившееся сойдет ему с рук.

Related video

В Киеве покупатель ударил девушку-баристу из-за непонравившегося кофе. При этом мужчина заявил, что не боится последствий, так как работает в КГГА. Об этом сообщает Telegram-канал "Киевский движ".

В дальнейшем агрессивного клиента нашли в социальных сетях, после чего он принялся оправдываться, но пострадавшей девушке извинений так и не принес.

Мужчина зашел в кафе "Комфорт Таун" и заказал латте на банановом молоке. Бариста выполнила заказ с другим ингредиентом, но после замечания с его стороны сделала новый напиток за счет заведения.

Клиент все равно потребовал вернуть оплату и после отказа принялся угрожать. Уходя, он ударил девушку по лицу. Камера наблюдения запечатлела пощечину.

После того, как агрессивного покупателя кофейного напитка с банановым молоком нашли в соцсетях, он попытался оправдаться и сказал, что будто бы работает в КГГА и случившееся сойдет ему с рук. Но затем он написал пост, в котором упомянул об отношениях с родителями.

Пост в соцсети

Впоследствии мужчина решил закрыть свой аккаунт.

Скандал с избиением баристы в Киеве: что говорит мать виновника

Мать недовольного клиента попыталась оправдать такое агрессивное поведение и сослалась на якобы психологическую травму, которую сын получил, просматривая видеоролика, где бойцу ВСУ отрезали голову.

Мужчина не имеет отношения к КГГА

В итоге выяснилось, что клиента, ударившего баристу, зовут Владислав Шевченко, а в КГГА сообщили, что он у них не работал, но был стажером в частном кафе в здании мэрии.

Ответ КГГА

После обращения представителей КГГА арендатор кафе разорвал с ним отношения.

Напомним, что в Киеве задержаны вымогатели, которые требовали у мужчины 1 млн гривен и заставили рыть могилу.

Ранее сообщалось, что в КГГА назвали причину, по которой парковка в Киеве вновь стала бесплатной. В мэрии объяснили, что это связано с юридическими процедурами.