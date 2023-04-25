"Я в КМДА працюю": у Києві чоловік ударив дівчину-баристу через чашку кави (відео)

Після того, як агресивного любителя бананового латте знайшли в соцмережах, він спробував виправдатися і сказав, що нібито працює в КМДА і те, що трапилося, зійде йому з рук.

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У Києві покупець ударив дівчину-баристу через каву, що не сподобалася. При цьому чоловік заявив, що не боїться наслідків, оскільки працює у КМДА. Про це повідомляє Telegram-канал "Киевский движ".

Надалі агресивного клієнта знайшли у соціальних мережах, після чого він взявся виправдовуватися, але постраждалій дівчині вибачень так і не приніс.

Чоловік зайшов у кафе "Комфорт Таун" та замовив латте на банановому молоці. Бариста виконала замовлення з іншим інгредієнтом, але після зауваження зробила новий напій за рахунок закладу.

Клієнт все одно зажадав повернути оплату і після відмови взявся погрожувати. Ідучи, він ударив дівчину по обличчю. Камера спостереження зняла ляпас.

Після того, як агресивного покупця кавового напою з банановим молоком знайшли в соцмережах, він спробував виправдатися і сказав, що нібито працює в КМДА і те, що трапиться, зійде йому з рук. Але потім він написав пост, у якому згадав стосунки з батьками.

Пост у соцмережі

Згодом чоловік вирішив закрити свій обліковий запис.

Скандал із побиттям баристи у Києві: що каже мати винуватця

Мати незадоволеного клієнта спробувала виправдати таку агресивну поведінку та послалася на нібито психологічну травму, яку син отримав, переглядаючи відеоролик, де бійцю ЗСУ відрізали голову.

Чоловік не має відношення до КМДА

У результаті з'ясувалося, що клієнта, який ударив баристу, звуть Владислав Шевченко, а в КМДА повідомили, що він у них не працював, але був стажером у приватному кафе в будівлі мерії.

Відповідь КМДА

Після звернення представників КМДА орендар кафе розірвав стосунки із стажером.

Нагадаємо, що в Києві затримано здирників, які вимагали у чоловіка 1 млн гривень і змусили рити могилу.

Раніше повідомлялося, що в КМДА назвали причину, через яку паркування в Києві знову стало безкоштовним. У мерії пояснили, що це пов'язано із юридичними процедурами.