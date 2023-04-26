"Украина теряет около 20 млн гривен в сутки": нацкомиссия проведет проверку "Укрэнерго"

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский рассказал, что проверка связана с прекращением поставок Словакии украинской электроэнергии. По его словам, прибыль с экспорта нужна для подготовки к следующему отопительному сезону.

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Сегодня, 26 апреля, НКРЭКУ объявила о проведении внеплановой проверки НЭК "Укрэнерго". Нацкомиссия не получила по запросу информацию о действиях компании, направленных на обеспечение проведения аукционов по распределению пропускной способности по направлению Украина – Словакия. Об этом сообщили на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию внештатна. Прибыль от экспорта электроэнергии критически важна для восстановления поврежденной врагом энергетической инфраструктуры, для подготовки к следующему отопительному сезону. В результате остановки экспорта в Словакию Украина теряет около 20 млн гривен в сутки", — заявил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

По его словам, в настоящее время комиссия принимает меры по срочному возобновлению экспорта электроэнергии в Словакию.

"Мы должны как можно скорее устранить все проблемные моменты и возобновить экспорт", — подчеркнул Ущаповский.

Напомним, 17 апреля в НЭК "Укрэнерго" сообщили о возобновлении экспорта электроэнергии в Словакию. По данным пресс-службы, Украина экспортировала 200 МВт каждый час.

Недавно 24 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер написал общую статью с коллегами из Польши и Чехии. Политики заявили, что мир возможен только на условиях Украины, в случае поражения которой следующей жертвой РФ может стать Центральная Европа.