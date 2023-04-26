"Україна втрачає близько 20 млн гривень на добу": нацкомісія проведе перевірку "Укренерго"

Очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський розповів, що перевірка пов'язана з припиненням постачання Словаччині української електроенергії. За його словами, прибуток з експорту потрібний для підготовки до наступного опалювального сезону.

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Сьогодні, 26 квітня, НКРЕКП оголосила про проведення позапланової перевірки НЕК "Укренерго". Нацкомісія не отримала за запитом інформацію про дії компанії, направлені на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності на напрямку Україна – Словаччина. Про це повідомили на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону. Внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 млн гривень на добу", — заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, нині комісія вживає заходів для термінового відновлення експорту електроенергії до Словаччини.

"Ми повинні якомога скоріше усунути всі проблемні моменти та відновити експорт", — підкреслив Ущаповський.

Нагадаємо, 17 квітня у НЕК "Укренерго" повідомили про відновлення експорту електроенергії до Словаччини. За даними пресслужби, Україна експортувала 200 МВт щогодини.

Нещодавно, 24 квітня, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер написав спільну статтю з колегами з Польщі та Чехії. Політики заявили, що мир можливий тільки на умовах України, в разі поразки якою наступною жертвою РФ може стати Центральна Європа.