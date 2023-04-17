Третя країна ЄС: Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини, — Укренерго

В Україні, за інформацією відомства, обмежень для споживачів наразі немає. Для підтримки рівня води у зв'язку з повінню, співробітники Укренерго проводять контрольоване скидання води у Київському та Канівському водосховищах.

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З понеділка, 17 квітня, Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Водночас, станом на сьогодні енергосистема України зберігає достатній резерв потужності для покриття потреб усіх споживачів. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

За інформацією пресслужби, зараз Україна експортує до Словаччини 200 МВт щогодини, крім того триває незначний імпорт зі Словаччини (від 2-4 МВт у різні години).

Також відомство повідомляє, що Україна експортує 75 МВт щогодини до Польщі та Молдови (99-134 МВт у різні години).

Складна ситуація з електропостачанням зараз триває вздовж лінії фронту. Зокрема, внаслідок нещодавніх російських обстрілів Херсона та області було пошкоджено восоковольтні лінії, котрі енергетикам вдалося оперативно відновити.

В Укренерго повідомляють, що через повінь в Україні рівень води піднявся значно вище, ніж у попередні роки. Українські гідроелектростанції зараз працюють цілодобово, а співробітники проводять регулярні ретельно контрольовані скидання води для зменшення рівня Київського та Канівського водосховищ.

Відомство повідомляє, що відновлення енергосистеми України після масованих ракетних обстрілів триває, у пріоритеті — відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади Укренерго регулярно працюють на всіх об'єктах високовольтних мереж, що зазнали ракетних обстрілів.

1 березня 2023 року член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що Україна планує відновити експорт електроенергії країнам Євросоюзу, але знадобиться час для проведення аукціону щодо розподілу потужності.

Тиждень тому в Міненергетики повідомили, що Україна постачає за кордон лише надмірну потужність енергосистеми. Станом на 12 квітня українську електроенергію отримували Польща та Молдова.