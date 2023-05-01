"Хочу несколько изменить формат": Спартак Суббота заявил о продолжении подкаста о психологии

Обвиняемый в сети в мошенничестве Спартак Суббота планирует и дальше снимать подкаст. Он уже собирает вопросы подписчиков для следующего выпуска проекта.

Related video

Проект "Подкаст Терапия" получит продолжение, несмотря на скандал вокруг экспертности Спартака Субботы. Об этом блогер сегодня, 1 мая, заявил в своих соцсетях.

"Сегодня я к вам с новостями. Новым выпускам ПТ быть. И в этот раз хочу несколько изменить формат", — написал Суббота.

Он предложил подписчикам задать вопросы, на которые будет отвечать в новом выпуске, однако намекнул, что вопросы не должны касаться его личности.

"Напоминаю, что подкаст — это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", — объяснил Суббота.

На момент публикации материала бывший соведущий подкаста Евгений Янович не отреагировал в соцсетях на заявление Спартака Субботы.

Напомним, недавно было опубликовано расследование про Спартака Субботу. Психолог Илья Полуденный выяснил, что блогер озвучивал публично ложную информацию о себе. В частности, часть расследования посвящена высшему образованию Субботы.

После публикации расследования о соведущем Евгений Янович объявил о закрытии проекта "Подкаст Терапия" и извинился перед аудиторией.

26 апреля в СМИ опубликовали ответ медицинского университета имени Богомольца на запрос журналистов о медицинском образовании Спартака или Александра Субботы. Блогер отмечал, что учился в этом вузе.