В Запорожье частично пропал свет: в городе произошла авария на энергообъекте

Местные энергетики с утра работают над восстановлением электроснабжения. Электричество и вода постепенно возвращаются потребителям, заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

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В некоторых районах Запорожья утром 22 мая пропал свет. Об этом сообщил 22 мая секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

По его данным, на одном из предприятий города произошла авария, с утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Секретарь горсовета добавил, что работы продолжаются и даже есть успехи, потому что свет и вода постепенно возвращаются потребителям.

В Запорожской ОВА говорят, что проблемы со светом не связаны с обстрелами российской армии и призывают жителей сохранять спокойствие.

"На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В настоящее время на другом объекте сработала система защиты", – сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Напомним, что россияне хотят вывезти в РФ около 3 тысяч работников в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Такое развитие событий обострит вопрос наличия персонала для обеспечения безопасности АЭС.

ВС РФ 3 мая нанесли более 112 ударов по Запорожской области. Вражеская армия применяла авиацию, артиллерию и ЗРК С-300.

Ночью 3 мая россияне нанесли ракетный удар по жилым домам в Запорожье.