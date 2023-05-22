У Запоріжжі частково зникло світло: у місті сталася аварія на енергооб'єкті

Місцеві енергетики вранці працюють над відновленням електропостачання. Електрика та вода поступово повертаються споживачам, заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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У деяких районах Запоріжжя вранці 22 травня зникло світло. Про це повідомив 22 травня секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

За його даними, на одному із підприємств міста сталася аварія, зранку енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Секретар міськради додав, що роботи продовжуються і навіть є успіхи, бо світло та вода поступово повертаються споживачам.

У Запорізькій ОВА кажуть, що проблеми зі світлом не пов'язані з обстрілами російської армії та закликають мешканців зберігати спокій.

"На одному з об'єктів сталося спалах через перевантаження в енергосистемі. На даний час на іншому об'єкті спрацювала система захисту", — повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Раніше новини Укрнет повідомляли про можливі віялові відключення світла в Україні у липні-серпні 2023 року.

Нагадаємо, що росіяни хочуть вивезти до РФ близько 3 тисяч працівників в окупованому Енергодарі Запорізької області. Такий розвиток подій загострить питання наявності персоналу для забезпечення безпеки АЕС.

ЗС РФ 3 травня завдали понад 112 ударів по Запорізькій області. Ворожа армія застосовувала авіацію, артилерію та ЗРК С-300.

Вночі 3 травня росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі.