"Этим всем нужно владеть": глава МОН предложил школьникам собирать FPV-дроны

Руководитель МОН предлагает сделать школьную программу более современной, позволяя детям выбирать свои интересы, а также привлечь украинских школьников к решению общественных проблем.

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Сокращение числа предметов в украинских школах можно использовать для привлечения детей к помощи в разрешении общественных проблем, например, можно привлечь школьников к сбору FPV-дронов. Об этом 22 мая рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью изданию "Левый берег".

По словам министра образования, сейчас МОН рассматривает перечень ряда школьных дисциплин, объем которых можно будет сократить либо сделать в виде сжатого курса, при этом важно оставить неизменными те знания, которые необходимо получить украинским детям.

В качестве одного из примеров, Лисовой привел обучение труду, который, по его мнению, можно сделать более современным.

"Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть. Надо отходить от модели уроков труда, когда девочки — это швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут к лобзику. А может, мальчикам интересен дизайн одежды — в этом тоже нет ничего плохого", — отметил он.

Для чего ВСУ нужны FPV-дроны

Аббревиатура FPV на английском языке звучит как "First Person View", что дословно переводится как "вид от первого лица". Таким образом пилот дрона FPV может управлять беспилотным аппаратом и наблюдать видео-трансляцию в режиме реального времени с камеры дрона в специальных очках.

В Украине FPV-дроны имеют высокую популярность благодаря невысокой цене и эффективности работы на поле боя. Военные используют FPV беспилотники для различных целей, включая наблюдение, разведку, и захват целей. Дроны могут быть оснащены камерами высокого разрешения, тепловизионными датчиками и другим специальным оборудованием, позволяющим им собирать разведывательные данные и предоставлять информацию о ситуации в реальном времени для украинских защитников.

Сейчас многие волонтеры в Украине занимаются сборкой летательных аппаратов из китайских комплектующих для гоночных квадрокоптеров, которые затем оснащают взрывчаткой или боеприпасами.

Украинские военные активно используют FPV-дроны на фронте Фото: Голос Америки

Лисовой также отметил, что привлекая юных украинцев к общественным проблемам на уроках труда можно будет помочь как военным, так и лишенным крова переселенцам, либо беспризорным животным.

"Можно делать очень много значимых хороших вещей, которые формируют у человека гражданскую ответственность. Ты работаешь для кого-то и наслаждаешься результатом", — добавил министр.

Напомним, глава МАН и боец 95-й десантно-штурмовой бригады Оксен Лисовой был назначен на должность главы Министерства образования и науки 21 марта 2023 года. За кандидатуру Лисового проголосовали 313 парламентариев.

Также напомним, 16 мая Министерство образования и науки Украины утвердило график проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2023 году. Тестирование будет проходить в две сессии. Основная продлится с 5 по 23 июня, дополнительная — с 11 по 24 июля.