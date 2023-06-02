Снимала работу ПВО: в Киеве состоялся суд над Инной Вороновой, — СМИ

Подозреваемая может обжаловать решение первой инстанции в течение 5 дней. Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом формате.

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Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогерши, которая снимала работу ПВО, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе районного суда.

"2 июня следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева избрана мера пресечения в отношении лица, которое распространяло информацию, запрещенную законом. Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде. Вопрос об избрании меры пресечения решался в закрытом судебном заседании", — сказано в сообщении суда.

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Как сообщает информагентство "Українські національні новини", речь идет о певице Инны Вороновой (Чернецкой).

Как отметили адвокаты обвиняемой, сторона защиты Чернецкой будет обжаловать решение суда. Для этого у них есть пять дней.

Кто такая Инна Воронова и что она сделала

Инна Воронова приходится супругой Юрию Чернецкому, которого задержали 25 августа 2022 года после обнаружения 20 пакетиков с кокаином. По данным Генпрокуратуры, Чернецкий систематически занимался сбытом наркотиков в Киеве.

Напомним, 31 мая сообщалось, что у певицы Инны Вороновой, которая недавно была задержана за съемки работы украинской ПВО, проводили обыски представители Службы безопасности Украины.

Ранее Инна Воронова опубликовала видео в своем Instagram, на котором было видно работу украинской системы ПВО в Киеве. Впоследствии на этом месте произошла вспышка, и российские телеграм-каналы истолковали это как прилет "Кинжала" по системе ПВО Patriot.

16 мая Инна Ворона опубликовала видео с публичным извинением за произошедшее. По ее словам, в момент съемки и публикации видео работы украинской ПВО ночью она была напугана и не осознавала полных последствий своих действий.