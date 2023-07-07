Во время войны: КГГА потратит почти миллиард гривен на ремонт Кольцевой дороги, - СМИ

Эта сумма в восемь раз превышает финансирование, которое киевские власти выделили на ремонт тех же отрезков дороги за предыдущие четыре года.

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Киевские власти выделили в 2023 году на ремонт столичной Кольцевой дороги на участке от улицы Богатырской до Оболонского проспекта 872 миллиона гривен. Эта сумма в восемь раз превышает финансирование строительства на тех же отрезках за предыдущие четыре года. Об этом сообщает УНИАН.

По информации департамента финансов КГГА, фактическое финансирование работ на этих участках в предыдущие четыре года суммарно составило 103, 9 млн грн.

При этом всего за четыре предыдущих года местный бюджет столицы выделил на строительство Большой Кольцевой дороги чуть больше 932 миллионов гривен. Из них 828 млн было направлено на ремонт участка от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской со строительством транспортной развязки.

В 2023 году финансирование работ на этом же отрезке оценили в 52 млн гривен.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно писали о скандальных случаях нерациональной растраты колоссальных бюджетных средств киевскими властями. Так, 14 июня Днепровская районная госадминистрация (РГА) в Киеве закупила для укрытия 300 кожаных барабанов. Чиновники потратили на музыкальные инструменты более 890 тысяч гривен, указав в тендере на платформе Prozorro что барабаны нужны для "психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Позже стало известно, что Днепровская районная госадминистрация в Киеве приобрела конструкторы стоимостью более 900 тысяч гривен, предназначенные якобы для игры и обучения детей в укрытиях во время воздушных тревог. А одна из школ в Днепровском районе Киева потратила бюджетные средства на покупку для укрытий электросковородки за 720 тысяч и овощерезки за 130 тысяч гривен.

После серии скандалов с неоправданно дорогими закупками для одних столичных укрытий на фоне плохого состояния других ряд чиновников отстранили от работы, также некоторые получили выговор.