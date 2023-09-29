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Украина

Фокусу исполняется 17 лет: главные события, вехи и достижения года

Фокусу 17 лет
Фото: коллаж Фокус | Фокусу исполнилось 17 лет

Фокус празднует свое 17-летие. Рассказываем, что произошло в жизни редакции и что нового случилось с сайтом за последний год, который прошел во время полномасштабной войны в Украине.

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В этот день 17 лет назад — 29 сентября 2006 года — на полках магазинов и киосков появился первый выпуск общественно-политического журнала Фокус. Параллельно с этим начинал работу и сайт focus.ua. За прошедшие 17 лет многое изменилось и в Украине, и в обществе, и в мире. Редакция Фокуса за прошедшие годы также сильно изменилась и выросла. Однако мы продолжаем поддерживать планку качества уже 17-летнего бренда и публиковать для читателей актуальные, оперативные, интересные, важные и влияющие на жизни материалы.

Обложка журнала Фокус от 25 февраля 2022 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус, который должен был поступить в продажу 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Обложка журнала Фокус от 28 января 2022 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 28 января 2022 года
Обложка журнала Фокус от 14 февраля 2022 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 14 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус от 10 декабря 2021 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 10 декабря 2021 года, в котором публиковался рейтинг самых влиятельных людей Украины
Обложка журнала Фокус от 20 августа 2021 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 20 августа 2021 года, в котором публиковался рейтинг "30 современников, которые изменили Украину"
Обложка журнала Фокус от 6 августа 2021 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 6 августа 2021 года, для которого дала эксклюзивное интервью первая леди Украины Елена Зеленская
Колонка Зеленского Фокусу Fullscreen
Эксклюзивная колонка президента Украины Владимира Зеленского для журнала Фокус, опубликованная в выпуске от 14 мая 2021 года
Обложка журнала Фокус от 25 декабря 2020 года Fullscreen
Обложка журнала Фокус от 25 декабря 2020 года, для которого дал эксклюзивное интервью президент Украины Владимир Зеленский
Первый выпуск Фокуса Fullscreen
Первый номер журнала Фокус поступил в продажу 29 сентября 2006 года
Обложка журнала Фокус от 25 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус от 28 января 2022 года
Обложка журнала Фокус от 14 февраля 2022 года
Обложка журнала Фокус от 10 декабря 2021 года
Обложка журнала Фокус от 20 августа 2021 года
Обложка журнала Фокус от 6 августа 2021 года
Колонка Зеленского Фокусу
Обложка журнала Фокус от 25 декабря 2020 года
Первый выпуск Фокуса

Фокус — в топе новостных сайтов Украины

За последние несколько лет читательская аудитория сайта focus.ua значительно увеличилась. И если 2021-й год портал заканчивал в топ 15 новостных сайтов Украины по количеству просмотров и пользователей по метрикам Gemius и Google Analytics, то в конце 2022-го он уже закрепился в первой десятке. По состоянию на август 2023-го года портал занимал 7-е место среди новостных сайтов страны. За тот месяц материалы на focus.ua пользователи из Украины прочитали около 67 млн раз.

Важно
"Короли новостей": Фокус занял 6-е место среди новостных изданий Украины по версии Forbes

В мае 2023-го журналисты Forbes опубликовали рейтинг самых читаемых медиа страны под названием "Короли новостей", в котором Фокус оказался на 6 месте.

Топ самых посещаемых онлайн-медиа Украины по версии Forbes Fullscreen
Топ самых посещаемых онлайн-медиа Украины по версии Forbes
Фото: Forbes

Фокус развивается: на сайте появились новые рубрики

За прошедший год редакция Фокуса и сайт focus.ua усилились новыми отделами и рубриками, тексты в которых интересны для широких аудиторий. Так, в новом разделе сайта "Эксклюзивы" начали собираться оригинальные статьи, интервью, репортажи и аналитические материалы нашей команды, в том числе с комментариями политиков, чиновников, военных аналитиков, экономистов, лидеров общественного мнения и различных экспертов.

На focus.ua теперь можно найти раздел "Здоровый образ жизни" с материалами по уходу за здоровьем и внешностью. А в рубрике "МирФан" публикуются необычные, забавные, курьезные и, нередко, странные новости со всего мира.

У Фокуса появился YouTube-канал

Еще одной важной вехой в развитии Фокуса за прошедший год стал запуск авторского YouTube-канала. На эфиры для обсуждения актуальных новостей и событий — в первую очередь военных — приглашаются различные профильные эксперты и специалисты.

Запуск YouTube-канала состоялся буквально недавно, однако в планах много интересного. Подписывайтесь и следите за обновлениями, чтобы ничего не пропустить!

YouTube-канал Фокуса

Фокус продолжает традиции: опубликован рейтинг

С момента основания Фокуса редакция регулярно публиковала различные рейтинги, среди которых "100 самых богатых украинцев", "100 самых влиятельных украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины", "Лучшие города для жизни в Украине" и многие другие. Однако полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы и в этом году редакция решила продолжить традицию несколько иначе, подготовив рейтинг, посвященный волонтерским организациям, которые помогли стране выстоять в столь непростое время.

Важно
Атланты несокрушимости. Топ 25 волонтерских организаций Украины 2023

Вместе с различными экспертами Фокус составил "Топ 25 волонтерских организаций". В него попали фонды и организации, каждая из которых вносит неоценимый вклад в войну против агрессора или занимается помощью гражданским. Отметим, что далеко не все украинские волонтеры оказались в рейтинге Фокуса, но абсолютно каждый из них несет почетную миссию и имеет заслуги перед обществом.

Фонды, которые вошли в "Топ 25 волонтерских организаций" Fullscreen
Фонды, которые вошли в "Топ 25 волонтерских организаций"
Фото: Фокус

Оставайтесь с Фокусом, дальше — больше!

В планах редакции — много интересных идей и проектов, которые мы намерены воплощать в жизнь. Мы не собираемся сбавлять обороты и дальше будет много крутого, качественного и полезного контента. Следите за нашим сайтом focus.ua и читайте самое важное на наших страницах в социальных сетях Facebook, Telegram и X (прежнее название — Twitter).

Фокус — больше, чем просто новости.