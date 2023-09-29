Фокусу исполняется 17 лет: главные события, вехи и достижения года
Фокус празднует свое 17-летие. Рассказываем, что произошло в жизни редакции и что нового случилось с сайтом за последний год, который прошел во время полномасштабной войны в Украине.
В этот день 17 лет назад — 29 сентября 2006 года — на полках магазинов и киосков появился первый выпуск общественно-политического журнала Фокус. Параллельно с этим начинал работу и сайт focus.ua. За прошедшие 17 лет многое изменилось и в Украине, и в обществе, и в мире. Редакция Фокуса за прошедшие годы также сильно изменилась и выросла. Однако мы продолжаем поддерживать планку качества уже 17-летнего бренда и публиковать для читателей актуальные, оперативные, интересные, важные и влияющие на жизни материалы.
Фокус — в топе новостных сайтов Украины
За последние несколько лет читательская аудитория сайта focus.ua значительно увеличилась. И если 2021-й год портал заканчивал в топ 15 новостных сайтов Украины по количеству просмотров и пользователей по метрикам Gemius и Google Analytics, то в конце 2022-го он уже закрепился в первой десятке. По состоянию на август 2023-го года портал занимал 7-е место среди новостных сайтов страны. За тот месяц материалы на focus.ua пользователи из Украины прочитали около 67 млн раз.Важно
В мае 2023-го журналисты Forbes опубликовали рейтинг самых читаемых медиа страны под названием "Короли новостей", в котором Фокус оказался на 6 месте.
Фокус развивается: на сайте появились новые рубрики
За прошедший год редакция Фокуса и сайт focus.ua усилились новыми отделами и рубриками, тексты в которых интересны для широких аудиторий. Так, в новом разделе сайта "Эксклюзивы" начали собираться оригинальные статьи, интервью, репортажи и аналитические материалы нашей команды, в том числе с комментариями политиков, чиновников, военных аналитиков, экономистов, лидеров общественного мнения и различных экспертов.
На focus.ua теперь можно найти раздел "Здоровый образ жизни" с материалами по уходу за здоровьем и внешностью. А в рубрике "МирФан" публикуются необычные, забавные, курьезные и, нередко, странные новости со всего мира.
У Фокуса появился YouTube-канал
Еще одной важной вехой в развитии Фокуса за прошедший год стал запуск авторского YouTube-канала. На эфиры для обсуждения актуальных новостей и событий — в первую очередь военных — приглашаются различные профильные эксперты и специалисты.
Запуск YouTube-канала состоялся буквально недавно, однако в планах много интересного. Подписывайтесь и следите за обновлениями, чтобы ничего не пропустить!
Фокус продолжает традиции: опубликован рейтинг
С момента основания Фокуса редакция регулярно публиковала различные рейтинги, среди которых "100 самых богатых украинцев", "100 самых влиятельных украинцев", "100 самых влиятельных женщин Украины", "Лучшие города для жизни в Украине" и многие другие. Однако полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы и в этом году редакция решила продолжить традицию несколько иначе, подготовив рейтинг, посвященный волонтерским организациям, которые помогли стране выстоять в столь непростое время.Важно
Вместе с различными экспертами Фокус составил "Топ 25 волонтерских организаций". В него попали фонды и организации, каждая из которых вносит неоценимый вклад в войну против агрессора или занимается помощью гражданским. Отметим, что далеко не все украинские волонтеры оказались в рейтинге Фокуса, но абсолютно каждый из них несет почетную миссию и имеет заслуги перед обществом.
Оставайтесь с Фокусом, дальше — больше!
В планах редакции — много интересных идей и проектов, которые мы намерены воплощать в жизнь. Мы не собираемся сбавлять обороты и дальше будет много крутого, качественного и полезного контента. Следите за нашим сайтом focus.ua и читайте самое важное на наших страницах в социальных сетях Facebook, Telegram и X (прежнее название — Twitter).
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