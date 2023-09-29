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Україна

Фокусу виповнюється 17 років: головні події, віхи та досягнення року

Фокусу 17 років
Фото: колаж Фокус | Фокусу виповнилося 17 років

Фокус святкує своє 17-річчя. Розповідаємо, що сталося в житті редакції і що нового трапилося з сайтом за останній рік, який минув під час повномасштабної війни в Україні.

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Цього дня 17 років тому — 29 вересня 2006 року — на полицях магазинів і кіосків з'явився перший випуск суспільно-політичного журналу Фокус. Паралельно з цим починав роботу і сайт focus.ua. За минулі 17 років багато чого змінилося і в Україні, і в суспільстві, і в світі. Редакція Фокусу за минулі роки також сильно змінилася і виросла. Однак ми продовжуємо підтримувати планку якості вже 17-річного бренду і публікувати для читачів актуальні, оперативні, цікаві, важливі матеріали, що впливають на життя.

Обкладинка журналу Фокус від 25 лютого 2022 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус, який мав надійти в продаж 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року, в якому публікувався рейтинг найвпливовіших людей України
Обкладинка журналу Фокус від 20 серпня 2021 року Fullscreen
Обкладинка журналу "Фокус" від 20 серпня 2021 року, в якому публікувався рейтинг "30 сучасників, які змінили Україну"
Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року, для якого дала ексклюзивне інтерв'ю перша леді України Олена Зеленська
Колонка Зеленського Фокусу Fullscreen
Ексклюзивна колонка президента України Володимира Зеленського для журналу Фокус, опублікована у випуску від 14 травня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року Fullscreen
Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року, для якого дав ексклюзивне інтерв'ю президент України Володимир Зеленський
Перший номер журналу Фокус вийшов 29 вересня 2006 року Fullscreen
Перший номер журналу Фокус надійшов у продаж 29 вересня 2006 року
Обкладинка журналу Фокус від 25 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 28 січня 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 14 лютого 2022 року
Обкладинка журналу Фокус від 10 грудня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 20 серпня 2021 року
Обкладинка журналу Фокус від 6 серпня 2021 року
Колонка Зеленського Фокусу
Обкладинка журналу Фокус від 25 грудня 2020 року
Перший номер журналу Фокус вийшов 29 вересня 2006 року

Фокус — у топі новинних сайтів України

За останні кілька років читацька аудиторія сайту focus.ua значно збільшилася. І якщо 2021-й рік портал закінчував у топ 15 новинних сайтів України за кількістю переглядів і користувачів за метриками Gemius і Google Analytics, то наприкінці 2022-го він уже закріпився в першій десятці. Станом на серпень 2023-го року портал посідав 7-ме місце серед новинних сайтів країни. За той місяць матеріали на focus.ua користувачі з України прочитали близько 67 млн разів.

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"Королі новин": Фокус зайняв 6-е місце серед новинних видань України за версією Forbes

У травні 2023-го журналісти Forbes опублікували рейтинг найбільш популярних медіа країни під назвою "Королі новин", у якому Фокус опинився на 6 місці.

Топ найбільш відвідуваних онлайн-медіа України за версією Forbes Fullscreen
Топ найбільш відвідуваних онлайн-медіа України за версією Forbes
Фото: Forbes

Фокус розвивається: на сайті з'явилися нові рубрики

За минулий рік редакція Фокусу і сайт focus.ua посилилися новими відділами і рубриками, тексти в яких цікаві для широких аудиторій. Так, у новому розділі сайту "Ексклюзиви" почали збиратися оригінальні статті, інтерв'ю, репортажі та аналітичні матеріали нашої команди, зокрема з коментарями політиків, урядовців, військових аналітиків, економістів, лідерів громадської думки та різних експертів.

На focus.ua тепер можна знайти розділ "Здоровий спосіб життя" з матеріалами з догляду за здоров'ям і зовнішністю. А в рубриці "СвітФан" публікуються незвичайні, кумедні, курйозні і, нерідко, дивні новини з усього світу.

У Фокусу з'явився YouTube-канал

Ще однією важливою віхою в розвитку Фокуса за минулий рік став запуск авторського YouTube-каналу. На ефіри для обговорення актуальних новин і подій — насамперед воєнних — запрошуються різні профільні експерти та фахівці.

Запуск YouTube-каналу відбувся буквально нещодавно, проте в планах багато цікавого. Підписуйтесь і стежте за оновленнями, щоб нічого не пропустити!

YouTube-канал Фокусу

Фокус продовжує традиції: опубліковано рейтинг

З моменту заснування Фокусу редакція регулярно публікувала різні рейтинги, серед яких "100 найбагатших українців", "100 найвпливовіших українців", "100 найвпливовіших жінок України", "Найкращі міста для життя в Україні" та багато інших. Однак повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи і цього року редакція вирішила продовжити традицію дещо інакше, підготувавши рейтинг, присвячений волонтерським організаціям, які допомогли країні вистояти в такий непростий час.

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Атланти незламності. Топ 25 волонтерських організацій України 2023

Разом із різними експертами Фокус склав "Топ 25 волонтерських організацій". До нього потрапили фонди та організації, кожна з яких робить неоціненний внесок у війну проти агресора або займається допомогою цивільним. Зазначимо, що далеко не всі українські волонтери опинилися в рейтингу Фокусу, але абсолютно кожен з них несе почесну місію і має заслуги перед суспільством.

Фонди, які увійшли до "Топ 25 волонтерських організацій" Fullscreen
Фонди, які увійшли до "Топ 25 волонтерських організацій"
Фото: Фокус

Залишайтеся з Фокусом, далі — більше!

У планах редакції — багато цікавих ідей і проєктів, які ми маємо намір втілювати в життя. Ми не збираємося збавляти обертів і далі буде багато крутого, якісного та корисного контенту. Слідкуйте за нашим сайтом focus.ua і читайте найважливіше на наших сторінках у соціальних мережах Facebook, Telegram та X (колишня назва — Twitter).

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