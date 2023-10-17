В Киеве чиновник ГСЧС "забыл" о 13 млн гривен при заполнении декларации (видео)

Чиновник внес ложные сведения относительно имущества своей жены в декларациях за 2020 и 2021 годы. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

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Государственное бюро расследования (ГБР) сообщило о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, который не задекларировал имущество своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен", — говорилось в сообщении.

Отметили, что чиновник в декларации за 2020 год не указал, что его жена владела четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя паркоместами, жилым домом и земельным участком, которые находятся в Киеве и области. Таким образом на общую сумму в 11,9 миллиона гривен отличались сведения, которые были указаны в декларации чиновника ГСЧС.

Кроме этого, в декларации за 2021 год чиновник "забыл" задекларировать еще одну квартиру жены. В результате сведения отличались уже на сумму в 12,7 миллиона гривен от правдивых.

Работники ГБР сообщили ему о подозрении в декларировании недостоверной информации по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9534 о восстановлении и возобновлении электронного декларирования для тех, кто занимает государственные или место должности во время действия военного положения. Документ предусматривает создание общедоступного Реестра деклараций с учетом определенных особенностей для военнослужащих.

13 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что опасно открывать доступ к декларациям чиновников. По его словам, информация о родственниках чиновников может попасть к врагу, в результате россияне смогут вычислить, где они проживают на временно оккупированных территориях.