У Києві посадовець ДСНС "забув" про 13 млн гривень при заповненні декларації (відео)

Чиновник вніс неправдиві відомості щодо майна своєї дружини в деклараціях за 2020 та 2021 роки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.

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Державне бюро розслідування (ДБР) повідомило про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України в м. Києві, який не задекларував майно своєї дружини. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що чиновник у декларації за 2020 рік не вказав, що його дружина володіла чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою, які знаходяться у Києві та області. Таким чином на загальну суму в 11,9 мільйона гривень відрізнялися відомості, що були вказані в декларації посадовця ДСНС.

Крім цього, у декларації за 2021 рік посадовець "забув" задекларувати ще одну квартиру дружини. У результаті відомості відрізнялися вже на суму в 12,7 мільйона гривень від правдивих.

Працівники ДБР повідомили йому про підозру в декларуванні недостовірної інформації за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534 щодо відновлення та поновлення електронного декларування для тих, хто обіймає державні або місце посади під час дії воєнного стану. Документ передбачає створення загальнодоступного Реєстру декларацій з урахуванням певних особливостей для військовослужбовців.

13 вересня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що небезпечно відкривати доступ до декларацій чиновників. З його слів, інформація про родичів посадовців може потрапити до ворога, в результаті росіяни зможуть вирахувати, де вони проживають на тимчасово окупованих територіях.